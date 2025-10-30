प्रभास और अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार हैं. इन दोनों अभिनेताओं ने अपनी साधारण शुरुआत से लेकर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने तक एक लंबा सफर तय किया है. जहां प्रभास ने बाहुबली सीरीज जैसी ब्लॉक बस्टर पैन इंडिया फिल्में देकर देश और दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है तो वहीं अल्लू अर्जुन भी अपनी पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 1 और पुष्पा 2 से सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं. बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन चुके इन दोनों स्टार्स के देश और दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इन सबके बीच चलिए आज यहां जानते हैं प्रभास और अल्लू अर्जुन में से ज्यादा अमीर कौन है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है?

कितनी है प्रभास की नेटवर्थ?

रेबेल स्टार के नाम से फेमस प्रभास, एसएस राजामौली की 'बाहुबली' सीरीज़ में महेंद्र बाहुबली की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाई. इस तेलुगु एक्शन एपिक ने बॉक्स-ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. बाहुबली के बाद, प्रभास ने साहो (2019), सालार: पार्ट 1 - सीज़फ़ायर (2023), और 2024 की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में काम किया, जिससे वे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सितारों में से एक बन गए. इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में कन्नप्पा में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और मिराई के लिए नरेटर की भूमिका भी निभाई थी.

फोर्ब्स इंडिया के अनुसार, 2025 तक, प्रभास की नेटवर्थ 241 करोड़ रुपये है.

46 साल के प्रभास एक फिल्म से 100 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं.

अभिनेता का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी काफी इम्प्रेसिव है. उनके पास हैदराबाद में 60 करोड़ रुपये का आलीशान घर, मुंबई में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति और इटली में खरीदा गया एक कॉन्डो शामिल है.

अभिनेता के पास भीमावरम में 84 एकड़ का एक फार्महाउस भी है और वह हैदराबाद के पास एक और घर बनवा रहे हैं.

उनके गैराज में करोड़ों रुपये की महंगी गाड़ियां भरी पड़ी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

अल्लू अर्जुन की कितनी है नेटवर्थ?

अल्लू अर्जुन वर्तमान में भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं. 2003 में फिल्म गंगोत्री से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद, इस तेलुगु अभिनेता की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ी और एक दशक के भीतर ही वह सुपरस्टार बन गए. उनकी पुष्पा फिल्म फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें देश और दुनियाभर में खूब पॉपुलैरिटी दिलाई. इसी के साथ उनका बैंक बैलेंस भी खूब बढ़ा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, तेलुगु सुपरस्टार की नेटवर्थ 2025 में लगभग 460 करोड़ रुपये (लगभग 55 मिलियन डॉलर) बताई गई है.

फिल्मों से फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई के अलावा 42 साल के अल्लू अर्जुन की इनकम के अन्य सोर्स में उनका फैमिली प्रोडक्शन हाउस, अल्लू स्टूडियोज़ और गीता आर्ट्स जैसे कई वेंचर हैं.

उनके पास मल्टीप्लेक्स सिनेमा, रेस्टोरेंट फ्रैंचाइज़ी और ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स भी हैं.