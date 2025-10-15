एक्सप्लोरर
तुलसी की बहू गंगा की 10 तस्वीरें, 25 साल बाद भी ग्लैमर में देती है परी को कड़ी टक्कर
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गंगा का रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिल्पा सकलानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उस दौर में एक्ट्रेस ने कई शोज में काम किया था.
एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गंगा का रोल प्ले कर शिल्पा सकलानी टीवी की फेवरेट बहू बन गई थीं. इस किरदार से एक्ट्रेस काफी फेमस हो गई थीं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Oct 2025 04:16 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
'गुम है किसी के प्यार में' की सई हो गई हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें जलवा
टेलीविजन
10 Photos
Tv के Top 10 एक्टर्स की लिस्ट आई सामने, तुलसी और अनुपमा को पछाड़ ये हसीना बनीं नंबर वन
टेलीविजन
9 Photos
कभी थी टीवी की क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट, आज हैं स्टाइल आइकन, देखिए कितनी बदल गईं अवनीत कौर
टेलीविजन
9 Photos
करोड़ों के आलीशान घर की मालकिन हैं सुरभि चंदना, जीती हैं लग्जरी लाइफ, देखें Inside Photo
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion