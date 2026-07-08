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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4: अजय देवगन की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, सिर्फ 1 ही हो पाई HIT

Dhamaal 4: अजय देवगन की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, सिर्फ 1 ही हो पाई HIT

Ajay Devgn Last 5 Movies: 'धमाल 4' ला रहे अजय देवगन की हम आपको पिछली 5 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इनमें से चार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन अपनी नई फिल्म 'धमाल 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस कॉमेडी फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है यो तो वक्त ही बताएगा. इससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि अजय की पिछ्ली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ था? इन 5 में से सिर्फ एक ही फिल्म हिट हो पाई थी.

'दे दे प्यार दे 2'

अजय देवगन की पिछली रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' है. ये उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन फ्लॉप भी नहीं थी. इसे एवरेज फिल्म का टैग दिया गया था. 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में 117 करोड़ रुपये कमाए थे. दे दे प्यार दे 2 ने सिनेमाघरों में 14 नवंबर 2025 को दस्तक दी थी.

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'सन ऑफ सरदार 2'

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार' सुपरहिट रही थी, लेकिन इसके सीक्वल 'सन ऑफ सरदार 2' को दर्शकों ने नकार दिया था. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 130 करोड़ रुपये था. जबकि भारत में इसने सिर्फ 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी. 

 
 
 
 
 
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'रेड 2'

साल 2025 में ही अप्रैल में अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' भी आई थी. ताबड़तोड़ कमाई करते हुए ये फिल्म बॉस ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. भारत में इसने 178 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 237 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. रेड 2 का बजट 120 करोड़ रुपये था.

'आजाद'

2025 की शुरुआत में अजय देवगन की फिल्म 'आजाद' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के जरिए रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अजय के भांजे अमन देवगन ने डेब्यू किया था. हालांकि ये फिल्म फ्लॉप निकल गई थी. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 80 करोड़ रुपये था और इसकी भारत में कमाई सिर्फ 6 करोड़ रुपये ही हुई थी. 

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'नाम'

फिल्म 'नाम' नवंबर 2024 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म साल 2008 में बनी थी, लेकिन ठंडे बस्ते में चली गई थी. इसे अचानक से 2024 में रिलीज किया गया था, लेकिन ये सुपरफ्लॉप निकली थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dhamaal 4
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