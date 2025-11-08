अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 रिलीज होने के लिए तैयार है. ये कॉमेडी फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है. दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उसे देखने के बाद से रिलीज का इंतजार हो रहा है. दे दे प्यार दे 2 को सेंसर बोर्ड से भी क्लीन चिट मिल गई है. खास बात ये है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर एक भी कैंची नहीं चलाई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को U/A 13+ सर्टिफिकेट मिला है. इसे CBFC की एग्जामिनिंग कमिटी ने बिना किसी कट के पास कर दिया है. फिल्म जीरो कट के साथ पास हो गई है.

कितना है रनटाइम

जीरो कट्स के साथ सेंसर बोर्ड ने फिल्म का फाइनल रनटाइम 147.10 मिनट्स यानि करीब 2 घंटे 27 मिनट 10 सेकंड दिया है. फिल्म नें अजय देवगन और आर माधवन एक बार फिर साथ में नजर आने वाले हैं जिसकी वजह से मजो दोगुना हो गया है.

ये है स्टार कास्ट

दे दे प्यार दे 2 की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है.

बता दें ये 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है. जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से मेकर्स ने दूसरा पार्ट शुरू किया है. दूसरे पार्ट में अजय देवगन रकुल प्रीत के पेरेंट्स से मिलेगा और उन्हें शादी क लिए मनाने की कोशिश करेगा. हालांकि आयशा के माता-पिता ने पहले तो अपनी उम्र के बड़े अंतर को लेकर प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश की, लेकिन उससे मिलने पर उन्हें पता चला कि वह आयशा के पिता जितना ही बड़ा है.

