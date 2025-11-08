फिल्म लवर्स के लिए ये शुक्रवार काफी खास रहा क्योंकि सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई. इन नई फिल्मों का मुकाबला कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों से हुआ है. नई रिलीज में जहां हक, जटाधारा, प्रिडेटर बैडलैंड्स और द गर्लफ्रेंड शामिल हैं तो कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों में बाहुबली द एपिक, द ताज स्टोरी से लेकर थामा, एक दीवाने की दीवानियत सहित कई शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को कमाई के मामले में कौन सी फिल्म आगे रही है?

‘हक’ ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक़' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. काफी बज के बाद भी इस फिल्म की ओपनिंग ठंडी रही. बता दें कि 'हक़' ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड पर यह फिल्म कैसा परफॉर्म करती है. बता दें कि ये फिल्म शाह बानो सुप्रीम कोर्ट केस पर आधारित एक लीगल ड्रामा है. इसका निर्देशन सुपर्ण एस वर्मा ने किया है और जंगली पिक्चर्स ने इंट्रोड्यूस किया है.

‘जटाधारा’ ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

दक्षिण अभिनेता सुधीर बाबू और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधारा' भी सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को रिलीज़ हुई. फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिलीज़ के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपये की कमाई की है. अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णन, रवि प्रकाश, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर ने भी अहम रोल निभाया है.

प्रिडेटर बैडलैंड्स ने शुक्रवार को कितना की कमाई?

हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन हॉरर फिल्म प्रिडेटर बैडलैंड्स भी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. इसने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अपने पहले दिन 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की. दिमित्रियस शूस्टर-कोलोमाटांगी और एले फैनिंग ने फिल्म में शानदार अभिनय किया है. फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

द गर्लफ्रेंड ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी स्टारर द गर्लफ्रेंड ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.30 करोड़ रुपये की कमाई की. वीकेंड में फिल्म की कमाई में और तेजी आने की उम्मीद है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी के अलावा अनु इमैनुएल, रोहिणी, कौशिक मेहता और राव रमेश भी हैं. इसका निर्देशन और लेखन राहुल रवींद्रन ने किया है.

द ताज स्टोरी ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

परेश रावल स्टारर "द ताज स्टोरी" ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में 11 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं इसने दूसरे शुक्रवार को यानी 8वें दिन 90 लाख की कमाई की. इसी के साथ इसकी 8 दिनों की कुल कमाई अब 11.90 करोड़ रुपये हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 25-30 करोड़ रुपये है.

थामा ने तीसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा अब तीसरे हफ्ते में है और इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी जा रही है. बता दें कि थामा ने रिलीज के पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 18.7 करोड़ कमाए. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक थामा ने तीसरे शुक्रवार को यानी 18वें दिन 80 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ थामा की 18 दिनों की कुल कमाई अब 127.90 करोड़ रुपये हो गई है.

एक दीवाने की दीवानियत ने तीसरे शुक्रवार कितनी की कमाई

हर्षवर्धन राणे स्टारर एक दीवाने की दीवानियत ने दो हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया. इसने पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ का कलेक्शन किया था जबकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 16.3 करोड़ रुपये रही. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक एक दीवाने की दीवानियत ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 70 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसकी 18 दिनों की कुल कमाई अब 72.15 करोड़ रुपये हो गई है.