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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप हीरो हैं...'अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ, माधुरी-कृति ने की जल्द ठीक होने की कामना

'आप हीरो हैं...'अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ, माधुरी-कृति ने की जल्द ठीक होने की कामना

कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है. एक्टर अजय देवगन ने भी उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर किया और उन्हें हीरो बताया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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पायलट कैप्टन स्मित माछर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं और उनकी खूब तारीफ हो रही है. 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए हमले के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और फ्लाइट को संभालते हुए उसमें सवार 174 यात्रियों की जान बचाई.

उनकी बहादुरी की अब हर तरफ तारीफ हो रही है. वहीं, अजय देवगन ने भी कैप्टन की तारीफ करते हुए उन्हें हीरो बताया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की.

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अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ 
अजय देवगन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'हीरो तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें बताते हैं कि असली हिम्मत क्या होती है. कैप्टन स्मित मच्छार, आप हर मायने में एक हीरो हैं. आपको ताकत मिले और आप जल्द ठीक हों.'

माधुरी दीक्षित ने भी की तारीफ
माधुरी दीक्षित ने भी कैप्टन स्मित माछर की तारीफ भी. उन्होंने लिखा, 'साहस के कुछ काम गहरी छाप छोड़ते हैं. कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी और यात्रियों के प्रति उनके समर्पण के लिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं. उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.'

आप हीरो हैं...'अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ, माधुरी-कृति ने की जल्द ठीक होने की कामना

कृति सेनन तारीफ में कही ये बात
कृति सेनन ने कैप्टन स्मित की तारीफ में लिखा, 'हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि ये तब होती है जब आपको एहसास हो कि डर से ज्यादा जरूरी कुछ और है और आप आगे बढ़ते हैं! आपकी हिम्मत को सलाम, कैप्टन! आपके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं!'

आप हीरो हैं...'अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ, माधुरी-कृति ने की जल्द ठीक होने की कामना

सारा अर्जुन ने भी की जल्द ठीक होने की कामना
सारा अर्जुन ने लिखा, 'उस व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान है जिसने सबसे जरूरी समय में हिम्मत दिखाई. कुछ कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान का जज्बा क्या-क्या कर सकता है. कैप्टन स्मित माछर, हम आपके लिए हिम्मत और जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. हम सभी को आप पर बहुत गर्व है.'

आप हीरो हैं...'अजय देवगन ने की कैप्टन स्मित माछर की तारीफ, माधुरी-कृति ने की जल्द ठीक होने की कामना

बता दें, इससे पहले सलमान खान, शाहरूख खान, रवीना टंडन और सोनम कपूर जैसे कई सितारें जमकर तारीफ कर चुके हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Oct 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
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