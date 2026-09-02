अब हॉरर से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएंगे अजय देवगन, नई फिल्म की शूटिंग शुरू

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन ने शुरू की हॉरर थ्रिलर की शूटिंग, 'दृश्यम' और 'शैतान' के बाद एक और बड़ा धमाका

अजय देवगन ने शुरू की हॉरर थ्रिलर की शूटिंग, 'दृश्यम' और 'शैतान' के बाद एक और बड़ा धमाका

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की रिलीज से ठीक एक महीने पहले अजय देवगन ने अपनी एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. ये एक हॉरर फिल्म है जिसे फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों लगातार बिजी चल रहे हैं. पिछली बार 'धमाल 4' में नजर आए अजय ने हाल ही में बतौर होस्ट टीवी डेब्यू किया है. वो इन दिनों क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन को होस्ट कर रहे हैं. वहीं उनकी अगली फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' भी जल्द ही रिलीज होने वाली है. इन सबके बीच अजय ने अपनी एक नई फिल्म पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने तस्वीरें शेयर करके खुद ये जानकारी दी है.

अजय देवगन ने शुरू की हॉरर फिल्म की शूटिंग

अजय देवन ने अपनी एक अपकमिंग हॉरर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. हालांकि अभी फिल्म को कोई नाम नहीं दिया गया है. हालांकि ये एक डरावनी फिल्म होगी. अजय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बुधवार को दो तस्वीरें शेयर की है जिनमें वे फिल्म की टीम के साथ नजर आ रहे हैं. अजय ने कैप्शन में लिखा, 'डर का माहौल बनने वाला है. हमारी अनटाइटल्ड हॉरर थ्रिलर फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो रही है.'

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रोहित जुगराज संग काम कर रहे हैं अजय देवगन

अजय देवगन की इस अनटाइटल्ड फिल्म का डायरेक्शन रोहित जुगराज कर रहे हैं. अजय ने खुद अपनी पोस्ट में ये बताया है. वहीं फिल्म को अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस 'अजय देवगन फिल्म्स' के अलावा पनोरमा स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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काल के 21 साल बाद हॉरर फिल्म में अजय देवगन

हाल ही में मिड डे की एक रिपोर्ट में अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का नाम गृह प्रवेश होगा. हालांकि फिलहाल अजय ने इसे अनटाइटल्ड फिल्म बताया है. खबरें हैं कि एक्टर इसमें एक रहस्यमयी और डरावने किरदार में नजर आएंगे. इसी तरह का किरदर उनका साल 2005 की फिल्म 'काल में भी था. इसकी कहानी गरुड़ पुराण से संबंधित बताई जा रही है.

'दृश्यम' और 'शैतान' के बाद एक और बड़ा धमाका करेंगे अजय

अजय देवगन सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्में 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' से फैंस का दिल जीत चुके हैं. जबकि साल 2024 में आई उनकी फिल्म 'शैतान' सुपरनैचुरल हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी. इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब वो एक बार फिर से इनसे मिलती-जुलती फिल्म से दर्शकों का दिल जीतेंगे. हालांकि उनकी अगली फिल्म की कहानी इनसे पूरी तरह अलग होगी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 02:01 PM (IST)
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