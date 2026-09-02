सुसाइड करना चाहते थे 3-3 शादी करने वाले पवन कल्याण, जानें सिनेमा से लेकर राजनीति तक का सफर

तेलुगु सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में शुमार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक्टिंग से लेकर राजनीति तक में खूब नाम कमाया है. अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पवन राजनीति के जरिए समाज कल्याण का काम करते हुए नजर आ रहे हैं. अपनी एक्टिंग और पॉलिटिकल लाइफ के अलावा पवन कल्याण अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने एक दो नहीं, बल्कि तीन-तीन शादियां की है. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

पिता-भाई से विरासत में मिला अभिनय

पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी में हुआ था. अभिनेता के पिता कोनिडेला वेंकट राव भी एक्टर थे. उन्होंने 60 के दशक में फिल्मों में काम किया था. वहीं उनके बड़े भाई चिरंजीवी साउथ सिनेमा के मेगास्टार हैं. उन्हें अभिनय विरासत में मिला था.

एक्टर नहीं बनना चाहते थे पवन कल्याण

पवन कल्याण के घर में शुरू से फिल्मी माहौल था. इसके बावजूद वो एक्टर नहीं बनना चाहते थे. उनका मन शुरू से खेती-बाड़ी में लगता था और वो किसान बनना चाहते थे. हालांकि उनके भाई चिरंजीवी और भाभी सुरेखा भी चाहती थीं कि पवन फिल्मी दुनिया में काम करें और उनकी किस्मत को भी ये ही मंजूर था. इसके बाद पवन ने एक्टर बनने का फैसला लिया था.

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कोनिडेला कल्याण बाबू से कैसे बने पवन कल्याण?

पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है. कराटे में ब्लैक बेल्ट रहे पवन ने एक मार्शल आर्ट प्रजेंटेशन के दौरान अपने नाम में पवन एड कर लिया था. इसके बाद वो फिल्मों के क्रेडिट में अपना नाम पवन कल्याण देने लगे. इसके बाद कोनिडेला कल्याण बाबू, पवन कल्याण बन गए.

भाई की पिस्टल से खुद को खत्म करना चाहते थे पवन

पवन को कभी अस्थमा हो गया था और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था. इस दौरान उनका लोगों से मिलना-जुलना बंद हो गया था. इसके बाद एक्टर डिप्रेशन में चले गए थे. तनाव के बीच एक्टर ने भाई चिरंजीवी की लाइसेंस वाली पिस्टल से सुसाइड करने का फैसला लिया था.

'अनस्टॉपेबल सीज़न 2' के एक एपिसोड में पवन ने इसे लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो पिस्टल से खुद को मारने ही वाले थे कि उनकी फैमिली के लोगों ने उन्हें बचा लिया था और उन्हें फिर काफी समझाया. इसके बाद पवन ने लाइफ को अलग नजरिए से जीना और देखना शुरू कर दिया था.

पवन ने की तीन-तीन शादियां

पवन कल्याण ने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरी है. एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन तीन-तीन शादी कर चुके हैं. एक्टर की पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी. हालांकि जल्द ही उनका रिश्ता टूट गया था. दोनों का साल 2008 में तलाक हो गया था, लेकिन दोनों साल 1999 से ही अलग रहने लगे थे.

को-एक्ट्रेस रेनू देसाई से की दूसरी शादी

नंदिनी से तलाक लेने से पहले ही पवन अपनी को-एक्ट्रेस रेनु देसाई के साथ रिश्ते में आ गए थे और उन्होंने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था. दोनों बिना शादी के पैरेंट्स भी बन गए थे. 2001 की फिल्म 'बद्री' के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे. साल 2004 में कपल ने बेटे अकीरा नंदन का वेलकम किया था. जबकि साल 2008 में दोनों ने शादी की थी.

रशियन मॉडल बनी थीं तीसरी पत्नी

बेटे के जन्म के बाद कपल ने साल 2010 में बेटी आध्या का स्वगत किया था. हालांकि 2012 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. साल 2011 में पवन अपनी फिल्म 'तीन मार' की शूटिंग के वक्त रशियन मॉडल ऐना लेजनेवा के करीब आ गए थे. दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर उन्होंने साल 2013 में शादी कर ली थी. अब दोनों एक बेटी पोलेना अंजना पवानोवा कोनिडेला और एक बेटे मार्क शंकर के पैरेंट्स हैं.

पवन कल्याण का राजनीतिक सफर

'अक्कड़ा अम्मायी इक्कदा अब्बायी' (1996) से डेब्यू करने वाले पवन ने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज साल 2008 में बड़े भाई चिरंजीवी की पार्टी 'प्रजा राज्यम' के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया था. वहीं साल 2014 में अभिनेता ने अपनी खुद की पार्टी 'जनसेना' बनाई थी, जिसने साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था. उनकी पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में 21 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सभी सीटें जीती थीं और पवन को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पद मिला था.

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