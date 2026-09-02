एक्सप्लोरर
'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे
फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में विहान शेडगे ने नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कौन हैं.
फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसकी कहानी नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है. वहीं 13 साल की विहान शिडगे ने फिल्म में नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Tags :Hanuman Ansh
बॉलीवुड
7 Photos
'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे
बॉलीवुड
7 Photos
स्पेन में नोरा फतेही ने गिराईं बिजलियां, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में दिखाया ग्लैमरस अंदाज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल
मनोरंजन
'ऑपरेशन सफेद सागर' देख मोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, जवानों किया सलाम
मनोरंजन
अर्चना गौतम के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों का जमावड़ा, टीवी एक्ट्रेसेस ने पार्टी में लगाए चार चांद
मनोरंजन
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
Advertisement
मनीष खेमका
Opinion