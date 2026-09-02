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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे

'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे

फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में विहान शेडगे ने नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कौन हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Sep 2026 12:29 PM (IST)
फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में विहान शेडगे ने नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कौन हैं.

फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसकी कहानी नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है. वहीं 13 साल की विहान शिडगे ने फिल्म में नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है.

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फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में एक्टर शोभिनव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि विहान शेडगे ने उनके बचपन का रोल प्ले करते दिख रहे हैं.
फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में एक्टर शोभिनव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि विहान शेडगे ने उनके बचपन का रोल प्ले करते दिख रहे हैं.
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विहान शेडगे ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है. वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
विहान शेडगे ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है. वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
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विहान फिल्म में महाराज जी के किरदार में है, जो नीम करौली बाबा के बचपन से इंस्पायर है. विहान एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं.
विहान फिल्म में महाराज जी के किरदार में है, जो नीम करौली बाबा के बचपन से इंस्पायर है. विहान एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं.
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'हनुमान अंश' से पहले वो मराठी फिल्म 'झापूक झुपूक' में नजर आए थे, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी.
'हनुमान अंश' से पहले वो मराठी फिल्म 'झापूक झुपूक' में नजर आए थे, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विहान फिलहाल 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विहान फिलहाल 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं.
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फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पूर्णिमा तिवारी, चंदन आनंद और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.
फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पूर्णिमा तिवारी, चंदन आनंद और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.
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बता दें, रिलीज के 27वें दिन तक, 'हनुमान अंश' का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 64.06 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 54.33 करोड़ रुपये हो गया है.
बता दें, रिलीज के 27वें दिन तक, 'हनुमान अंश' का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 64.06 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 54.33 करोड़ रुपये हो गया है.
Published at : 02 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh

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