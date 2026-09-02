'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे

फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में एक्टर शोभिनव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि विहान शेडगे ने उनके बचपन का रोल प्ले करते दिख रहे हैं.