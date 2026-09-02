'हनुमान अंश' हुई ब्लॉकबस्टर, अब मेकर्स ने किया सीक्वल का ऐलान

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 करोड़ बजट, 2907 % प्रॉफिट, ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश', मेकर्स ने किया सीक्वल का ऐलान

2 करोड़ बजट, 2907 % प्रॉफिट, ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश', मेकर्स ने किया सीक्वल का ऐलान

2 करोड़ के बजट में बनी 'हनुमान अंश' रिलीज के 26 दिनों में छ्प्परफाड़ कमाई कर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने अब इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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नील करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार सबको हैरान कर रही है. चौथे हफ्ते तक पहुंचते-पहुंचते तो ज्यादातरर फिल्में बॉक्स ऑफिस से पैकअप करने की तैयारी शुरू कर देती हैं. लेकिन इस हिंदी डिवोशनल ड्रामा ने तो चमत्कार ही कर दिया है. ये हर दिन ज़बरदस्त कमाई कर रही है. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और मेकर्स ने अब इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है.

'हनुमान अंश' ने 26 दिनों कितनी की कमाई?
बता दें कि बॉलीवुड की डिवोशनल ड्रामा 'हनुमान अंश' ने अपनी रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को धमाकेदार परफॉर्म किया और 8.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इसी के साथ इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 54.13 करोड़ रुपये (नेट) कमा लिए हैं और इसकी ग्रॉस कमाई 63.87 करोड़ रुपये (ग्रॉस) पहुंच गई है.

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'हनुमान अंश' के सीक्वल का हुआ ऐलान
'हनुमान अंश' तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. वहीं इसके क्लाइमेक्स में साफ तौर पर हिंट दिया गया था कि फिल्म की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. फिल्म के अंत में दिखाई गई स्लेट में मेंशन किया गया है कि नीम करौली बाबा की यात्रा और उनके जीवन की कहानी आगे भी जारी रहेगीय ऐसे में दर्शकों के बीच सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं वादे के मुताबिक फिल्म के लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इसके सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है. आगरा के एक मल्टीप्लेक्स में दर्शकों से मुलाकात के दौरान यह बात खुद 'हनुमान अंश' के विशाल चतुर्वेदी ने कही कि फिल्म के दूसरे भाग पर काम शुरू हो चुका है.

 मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह भी बताया कि अपकमिंग फिल्म में नीम करौली बाबा के जीवन के उन महत्वपूर्ण अध्यायों को दिखाया जाएगा, जो उनके जन्मस्थान फिरोजाबाद से जुड़े हैं. इसके बाद कहानी आगरा, मथुरा और अन्य स्थानों में उनके जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को डिटेल में प्रेजेंट करेगी.


2 करोड़ बजट, 2907 % प्रॉफिट, ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश', मेकर्स ने किया सीक्वल का ऐलान

'हनुमान अंश' कितना कमा चुकी है प्रॉफिट?
खबरों के मुताबिक, 'हनुमान अंश' 1.8 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने अब तक 54.13 करोड़ की नेट कमाई की है. इस तरह, 26 दिनों में फिल्म ने 52.33 करोड़ का शानदार रिटर्न हासिल किया है  जो कि 2907.22% रिटर्न के बराबर है.

'हनुमान अंश' स्टार कास्ट
'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 अगस्त को रिलीज हुई थी.

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Published at : 02 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
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