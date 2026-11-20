रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर गरज रही है. इस फिल्म ने रिलीज के दो हफ्तों में ही बॉक्स ऑफिस लूट लिया है और ये साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है. हालांकि इसकी कमाई में लगातार मंदी भी देखी जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'रामायण' रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

'रामायण' के 16वें दिन का कलेक्शन (Ramayana Box Office Day 16 Live Updates)

'रामायण' अब तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और इसकी कमाई की रफ्तार बरकरार है. रिलीज के तीसरे वीकेंड पर फिल्म से 900 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद की जा रही है. इस बीच फिल्म के 16वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को सुबह 8.30 बजे तक 28 लाख रुपये कमा लिए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 16 दिनों की नेट कमाई अब 864.03 करोड़ रुपये हो गई है.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-16 0.28 करोड़ (सुबह 8.30 बजे तक) - कुल कलेक्शन 864.03 करोड़ रुपये

'रामायण' ने 15 दिनों में कितनी की कमाई?

बता दें कि 'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन 64.85 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद इसने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं15वें दिन, 'रामायण' ने 21 हजार 437 शोज के जरिए 19.35 करोड़ की नेट कमाई की. इसमें हिंदी में 15वें दिन इसने 14.00 करोड़, मलयालम में 1.75 करोड़, तमिल में 1.50 करोड़, कन्नड़ में 1.40 करोड़ और तेलुगु में 70 लाख की कमाई की. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1032.15 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 863.75 करोड़ हो गया है.

'रामायण' ने 15 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?

बता दें कि 'रामायण' ने 15वें दिन ओवरसीज में 5.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन 515.00 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1547.15 करोड़ हो गया है.