इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार क्लैश देखने के लिए मिला. जहां पहले ही सिनेमाघरों में नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' थी और एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड्स बना रही थी वहीं, तीसरे फ्राइडे यानी कि 16वें दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने के लिए मिली. फिल्म 10 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

दरअसल, 'रामायण' की ताबड़तोड़ कमाई के बीच इस फ्राइडे दो बड़ी फिल्में 'ओम चैप्टर 1' और 'गॉडजिला माइनस जीरो' को रिलीज किया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि नितेश तिवारी की फिल्म की कमाई का समीकरण बिगड़ गया और ये बुरी तरह से 16वें दिन गिरी है. चलिए बताते हैं सभी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन.

'रामायण' का डे-16 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 564.60 करोड़ का बिजनेस किया था.

- जबकि इसने दूसरे हफ्ते 299.15 करोड़ कमाए थे.

- जिसके बाद इसका दो हफ्ते का कलेक्शन 863.75 करोड़ हो गया था.

- वहीं, 15वें दिन के मुकाबले 16वें दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट आई.

- इसने रात 8.30 बजे तक 10.24 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 873.99 करोड़ हो चुका है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-16 10.24 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 15.0% टोटल कलेक्शन 873.99 करोड़

'ओम चैप्टर 1' का डे-1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं, बॉक्स ऑफिस पर धनुष की 'ओम चैप्टर 1' ने धमाकेदार शुरुआत की और 'रामायण' को पीछे छोड़ दिया.

- सैकनिल्क के अनुसार, धनुष की फिल्म ने पहले दिन रात 8.30 बजे तक 12.02 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जो कि 'रामायण' के मुकाबले ज्यादा है.

- इसकी 41.5% की ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है. फिल्म को 5,097 शोज भी मिले हैं.

ओम चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे- 1 12.02 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 41.5% टोटल कलेक्शन 12.02 करोड़

'गॉडजिला माइनस जीरो' ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' को भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है लेकिन इसकी शुरुआत बेहद ही खराब रही है. ये 'रामायण' और 'ओम चैप्टर 1' की आंधी में धुआं हो गई है.

- सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 64 लाख का कलेक्शन कर लिया है.

- इसे 625 शोज मिले और इस पर 17.4% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

गॉडजिला माइनस जीरो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे- 1 64 लाख (रात 8.30 बजे तक) 17.4% टोटल कलेक्शन 64 लाख

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)