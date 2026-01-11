'कहानी अभी खत्म नहीं हुई है...' 'तान्हाजी' का सीक्वल कंफर्म? अजय देवगन ने दिया हिंट

2020 में रिलीज हुई ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था. अजय देवगन ने फिल्म में तान्हाजी मालुसरे का किरदार निभाया और उनकी असली पत्नी काजोल ने सावित्री बाई का रोल अदा किया. फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया और बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया. इस फिल्म की 6वीं सालगिरह पर अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास पोस्ट शेयर किया जिसमें फिल्म की कहानी पर आधारित कुछ शानदार इलस्ट्रेशन्स दिखाई दे रही थीं.

अजय ने मराठी में लिखा- 'किला कब्ज़ा हो गया, लेकिन सिंह खो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई… #6YearsOfTanhaji.' इस पोस्ट ने फैंस के बीच सीक्वल की उम्मीदों को और बढ़ा दिया. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है कि तान्हाजी की कहानी आगे भी जारी होगी.

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)



'तान्हाजी' की कहानी

पहली फिल्म के अंत में तान्हाजी घायल होकर शहीद हुए थे. उन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में नाम कमाया. हालांकि उनकी कहानी अपने आप आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती लेकिन अजय देवगन के इस पोस्ट ने कहानी के आगे बढ़ने की संभावना को लेकर चर्चाओं को जन्म दे दिया है. फिल्म की कहानी महाराष्ट्र में मराठा शासन और मुगलों के अधिपत्य के समय पर आधारित थी और इसमें तान्हाजी की बहादुरी को शानदार तराके से बताया गया है.

बॉक्स ऑफिस सफलता और अवॉर्ड

‘तान्हाजी’ रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और अजय देवगन को फिल्म में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि ओम राउत इस प्रोडक्शन को फिर से जीवंत करें और मराठा योद्धाओं की कई अद्भुत कहानियों को पर्दे पर दिखाया जाए.

वर्कफ्रंट पर अजय देवगन के पास 'धमाल 4', 'दृश्यम 3' और 'रेड 3' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में है.