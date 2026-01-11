हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘स्पिरिट’ ही नहीं, इस फिल्म से भी तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस? जानिए पूरा मामला

'स्पिरिट' ही नहीं, इस फिल्म से भी तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस? जानिए पूरा मामला

O Romeo Film: विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो के प्रोमो के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या तृप्ति डिमरी ने इस प्रोजेक्ट में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म ‘ओ रोमियो’ इन दिनों काफी चर्चा में है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान यह बताया गया कि इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है, जिसके बाद दर्शकों के मन में इसकी कहानी को लेकर कई सवाल उठने लगे. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि यह फिल्म शायद अंडरवर्ल्ड से जुड़े किरदारों हुसैन उस्तारा और सपना दीदी की जिंदगी पर बेस्ड हो सकती है.

ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि फिल्म में शाहिद के किरदार का नाम उस्तारा और तृप्ति के किरदार का नाम अफ्शान बताया जा रहा है, जो असल जिंदगी के नामों से काफी मिलता-जुलता है. इसी वजह से कई लोग फिल्म की कहानी को इन पॉपुलर शख्सियतों से जोड़कर देख रहे हैं. इस बातचीत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में विशाल भारद्वाज इसी तरह की थीम पर एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें इरफान खान और दीपिका पादुकोण नजर आने वाले थे. उस अधूरे प्रोजेक्ट में इरफान के किरदार का नाम भी उस्तारा था, जबकि दीपिका के किरदार को अफ्शान कहा जाता था.

तृप्ति ने दीपिका को किया रिप्लेस
अब ‘ओ रोमियो’ में भी लगभग वही नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसने लोगों के बीच यह चर्चा तेज कर दी है कि कहीं यह वही पुराना प्रोजेक्ट तो नहीं, जिसे अब नए नाम और नई कास्ट के साथ बनाया जा रहा है. चूंकि पहले इस कहानी से दीपिका जुड़ी थीं और अब फिल्म में तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है, इसलिए कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस फिल्म में तृप्ति ने दीपिका को रिप्लेस किया है. हालांकि, इसे लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.


‘स्पिरिट’ ही नहीं, इस फिल्म से भी तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस? जानिए पूरा मामला

क्यों नहीं बनी दीपिका और इरफान की फिल्म
दरअलस, साल 2018 में विशाल भारद्वाज ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि उनकी पिछली फिल्म में देरी क्यों हुई. उन्होंने लिखा था कि उस वक्त दोनों लीड एक्टर्स की तबीयत ठीक नहीं थी. इरफान खान को जॉन्डिस हो गया था और उन्हें ठीक होने में वक्त लग रहा था, वहीं दीपिका पादुकोण को गंभीर बैक पेन की परेशानी थी.

विशाल ने अपने पोस्ट में कहा था कि दीपिका का किरदार काफी फिजिकली डिमांडिंग था और पद्मावत की शूटिंग के दौरान उनकी पीठ की जो समस्या शुरू हुई थी, वह दोबारा उभर आई थी. डॉक्टरों ने उन्हें कुछ महीनों तक कोई भी भारी या थकाने वाला काम न करने की सलाह दी थी. इसी वजह से फिल्म की शूटिंग को आगे बढ़ाना पड़ा. उन्होंने यह भी बताया कि इरफान और दीपिका के लुक टेस्ट बेहद शानदार थे और तस्वीरें देखकर उन्हें पहचानने में भी पल भर लगा.

उस समय कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि यह फिल्म सपना दीदी की बायोपिक है. हालांकि, विशाल भारद्वाज ने इन खबरों को साफ तौर पर नकार दिया था. उन्होंने कहा था कि यह फिल्म किसी भी असली इंसान की लाइफ पर बेस्ड नहीं है. हां, इसकी कहानी हुसैन जैदी की किताब Mafia Queens of Mumbai की कहानी Femme Fatale से प्रेरित जरूर है, लेकिन स्क्रिप्ट पर काम करते-करते कहानी ने बिल्कुल अलग रूप ले लिया था. इसलिए यह किसी की बायोपिक नहीं थी. अब जब ‘ओ रोमियो’ में तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं और किरदारों के नाम भी पहले जैसे मिलते-जुलते हैं, तो एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि क्या यह वही अधूरी कहानी है, जिसे नए रूप में दोबारा पेश किया जा रहा है.

‘स्पिरिट’ से भी रिप्लेस हुई दीपिका
हाल ही में चर्चा में आई एक और फिल्म ‘स्पिरिट’ भी इसी वजह से सुर्खियों में रही. खबरों के मुताबिक, दीपिका पादुकोण कुछ शर्तों के चलते इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं, जिसके बाद तृप्ति डिमरी को फिल्म में कास्ट किया गया. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर ‘ओ रोमियो’ और ‘स्पिरिट’ के बीच कनेक्शन जोड़ा जाने लगा और यह चर्चा शुरू हो गई कि तृप्ति ने दोनों ही फिल्मों में दीपिका को रिप्लेस किया है.

‘स्पिरिट’ ही नहीं, इस फिल्म से भी तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस? जानिए पूरा मामला

हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ अटकलें ही माना जा रहा है. लेकिन इतना तो साफ है कि तृप्ति डिमरी लगातार बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती जा रही हैं, और इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती दिख रही है.

Published at : 11 Jan 2026 02:50 PM (IST)
