बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब पूरा एक महीना हो गया है. लेकिन एक महीने बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ती नहीं दिख रही है. दर्शक 'धुरंधर' को एक बार नहीं, बल्कि बार-बार देखने थिएटर्स जा रहे हैं और ऐसे में फिल्म अब 800 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. वहीं 31वें दिन के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2: द रूल' के हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तहस-नहस कर दिया है.

800 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली पहली फिल्म

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते 218 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

दूसरे हफ्ते फिल्म ने 261.5 करोड़ और तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ रुपए की कमाई की.

'धुरंधर' के चौथे हफ्ते का कलेक्शन 115.70 करोड़ रुपए रहा और अब 5वें हफ्ते भी ये धांसू कमाई कर रही है.

रणवीर सिंह की फिल्म ने 29वें दिन 9.70 करोड़ और 30वें दिन 12.60 करोड़ रुपए कमा लिए थे.

30 दिन में 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 806.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया.

इसी के साथ 'धुरंधर' भारत में 800 करोड़ का हिस्सा बनने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.





View this post on Instagram A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)



'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ा

'धुरंधर' 31वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक (शाम 6 बजे) 10.07 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 817.50 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. अल्लू अर्जुन स्टारर ये फिल्म 812 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी. लेकिन अब ये खिताब 'धुरंधर' ने अपने नाम कर लिया है.

रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर अब रणवीर सिंह 'प्रलय' में नजर आएंगे. इस फिल्म को जय मेहता बना रहे हैं जिसमें एक्टर के साथ कल्याणी प्रियदर्शन दिखाई दे सकती हैं. इसके अलावा 16 जनवरी 2026 को रणवीर की डेब्यू फिल्म 'बैंड बाजा बारात' भी सिनेमाघरों में री-रिलीज हो रही है.