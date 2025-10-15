हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुल्हन जैसी सजी धजीं ऐश्वर्या राय, पति अभिषेक बच्चन संग पहुंचीं थीं अंबानी के घर, करवा चौथ के बाद ये तस्वीरें वायरल

दुल्हन जैसी सजी धजीं ऐश्वर्या राय, पति अभिषेक बच्चन संग पहुंचीं थीं अंबानी के घर, करवा चौथ के बाद ये तस्वीरें वायरल

Aishwarya Rai Bachchan Viral Pics: करवा चौथ के बाद ऐश्वर्या राय की दुल्हन की तरह सजी-धजी हुई की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जो साल 2019 की है. उनके साथ उनके पति अभिषेक बच्चन भी नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 02:57 PM (IST)
ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस की पति अभिषेक बच्चन संग एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में एक्ट्रेस दुल्हन की तरह रेड सूट में सजी-धजी नजर आ रही हैं. हालांकिं इस वीडियो को एक्ट्रेस का करवाचौथ लुक बताया जा रहा है. लेकिन सच्चाई ये है कि वायरल हो रही वीडियो साल 2019 की है. उस दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन अंबानी फैमिली के घर किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. 

ऐश्वर्या राय की पुरानी वीडियो वायरल
बता दें कि साल 2019 में अंबानी फैमिली ने अर्जुन कोठारी की प्री-वेडिंग पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में बी टाउन के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे वहीं पति अभिषेक बच्चन संग ऐश्वर्या राय भी खूब सज संवरकर इस पार्टी में शामिल हुई थी. वायरल हो रही वीडियो अंबानी फैमिली के इसी फंक्शन की है जिसमें ऐश्वर्या के लुक को देख फैंस दिल हार रहे हैं. यानी वायरल हो रही वीडियो ऐश्वर्या राय के करवाचौथ लुक की नहीं है.

 

 
 
 
 
 
A post shared by Aishwarya rai (@aishwaryaraibachchan_arb___)

कैसा था ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक
वायरल हो रही वीडियो में ऐश्वर्या राय बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने सब्यसाची का रेड कलर का सूट पहना था. उनके लुक को सबसे अलग बनाने वाली चीज़ थी उनके दुपट्टे और हेमलाइन पर की गई गोल्ड की एम्ब्रॉइडरी जिसने उनके आउटफिट को और भी खूबसूरत बना दिया था.

एक्ट्रेस ने इस लुक के साथ गोल्ड नेकलेस औकर झुमके, और मैचिंग हील्स पेयर की थी.  क्लासिक रेड लिपस्टिक और पूरी तरह से ब्लो-ड्राई किए हुए, पोकर स्ट्रेट बाल उनके लुक को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे. ऐश्वर्या राय का ये रेड सूट लूक फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है. वहीं इस दौरान अभिषेक बच्चन ब्लैक कलर के बंद गले के सूट में जंच रहे थे.


दुल्हन जैसी सजी धजीं ऐश्वर्या राय, पति अभिषेक बच्चन संग पहुंचीं थीं अंबानी के घर, करवा चौथ के बाद ये तस्वीरें वायरल

फैंस कर रहे ऐश्वर्या राय की तारीफ
ऐश्वर्या राय की रेड सूट की वीडियो बेशक पुरानी है जो अब करवाचौथ के त्योहार के बाद वायरल हो रही है लेकिन फैंस एक्ट्रेस की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. उनके कमेंट सेक्शन में तो लाइफक्स की बाढ़ आ गई है. कई ने हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं.

Published at : 15 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Abhishek Bachchan
Embed widget