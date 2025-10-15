बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाकर घर-धर मशहूर हुए अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर यानी आज निधन हो गया. 68 साल के पंकज कैंसर था और उन्होंने इससे जंग भी लड़ी. हालांकि, कुछ महीने पहले यह फिर से उभर आया और वह बेहद बीमार थे. उनकी मेजर सर्जरी भी हुई थी. वहीं पकंज के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और तमाम सेलेब्स और फैंस अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

फिरोज खान ने कंफर्म की पंकज धीर के निधन की खबर

पंकज धीर के निधन की जानकारी उनके दोस्त फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. फिरोज ने इंस्टा स्टोरी पर पंकज धीर के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर उन्हें अलविदा कहा. बॉलीवुड अभिनेता राजा मुराद ने भी पंकज धीर के निधन की पुष्टि की और कहा कि कुछ दिनों से वो अपना इलाज करवा रहे थे कैंसर शरीर में कई जगह फैल गया था.





बता दें कि आज शाम 4:30 बजे पंकज धीर का अंतिम संस्कार पवन हंस में किया जाएगा.

महाभारत से मिली थी पहचान

पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्मों से की थी. उनकी पहली फ़िल्म पूनम (1981) थी, लेकिन यह बुरी तरह फ्लॉप रही. अगले कुछ सालों में, उन्होंने सूखा, मेरा सुहाग, रंदम वरवु और जीवन एक संघर्ष जैसी कई और यादगार फ़िल्मों में अभिनय किया. हालांकि, 1988 में पंकज को बीआर चोपड़ा की महाभारत से सफलता मिली.इस एपिक टीवी सीरीज़ में, पंकज ने सूर्यपुत्र कर्ण की भूमिका निभाई थी. उनके व्यक्तित्व, अभिनय और हाव-भाव ने कर्ण के किरदार को लोगों का फेवरेट बना दिया था.

महाभारत के बाद पंकज धीर का जीवन

महाभारत के बाद, पंकज स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंच गए थे. उन्हें सिनेमा और टेलीविज़न से बेहतरीन ऑफर मिलने लगे. उनके कुछ शानदार कामों में सनम बेवफा, सड़क, ज़ी हॉरर शो, चंद्रकांता, सोल्जर, बादशाह, अंदाज़, ससुराल सिमर का, राजा की आएगी बारात, देवों के देव...महादेव और बढ़ो बहू शामिल हैं. वे आखिरी बार टीवी सीरीज ध्रुव तारा - समय सदी से परे में नजर आए थे.

पंकज धीर के बेटे निकितन धीर भी अभिनेता हैं. वे चेन्नई एक्सप्रेस, सूर्यवंशी से तंगबली में नजर आए थे. वहीं पंकज की बहू कृतिका सेंगर ने पुनर्विवाह - जिंदगी मिलेगी दोबारा जैसे टीवी सीरियल किए हैं.