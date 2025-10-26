हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंकज धीर के निधन के बाद बेटे ने शेयर किया भावुक पोस्ट, कहा- मैंने अपने साथी को खो दिया

पंकज धीर के निधन के बाद बेटे ने शेयर किया भावुक पोस्ट, कहा- मैंने अपने साथी को खो दिया

Nikitin Dheer Emotional Post: मशहूर एक्टर पंकज धीर के निधन के दस दिन बीत जाने के बाद, उनके बेटे निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने दिल से लिखा लंबा नोट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

15 अक्टूबर को एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्हें दर्शकों ने खासतौर पर महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने के लिए याद किया. अब उनके निधन के 10 दिन बाद, उनके बेटे निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है.

इस पोस्ट में उन्होंने एक लंबा और भावुक नोट लिखा, जिसमें अपने पिता के साथ बिताए पलों और उनसे मिली सीखों का ज़िक्र किया. निकितिन ने अपने पिता को सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त भी बताया.

निकितिन धीर ने पिता को किया याद
निकितिन धीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे अपने दिवंगत पिता पंकज धीर की अस्थियां विसर्जित करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने अपने पिता की कुछ पुरानी यादगार तस्वीरें भी साझा की हैं. अपने पोस्ट में निकितिन ने भावुक नोट लिखा कि उन्हें पिता को श्रद्धांजलि देने के दौरान फैंस और सेलेब्स से मिलने वाले प्यार के लिए बेहद आभार है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by निकितिन धीर (@nikitindheer)

उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए लिखा, "जन्म के बाद केवल मृत्यु निश्चित है." उन्होंने आगे कहा, “15 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया. वह कुछ समय से बीमार थे, और इसने हमारे परिवार को गहराई से झकझोर दिया.”

मुझे उनके बेटे होने पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व है
अपने नोट में निकितिन ने आगे लिखा, “आज मुझे उनके बेटे होने पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है. वे सबसे अद्भुत पिता थे. उन्होंने मुझे धैर्य, चरित्र, निष्ठा और दृढ़ता का महत्व सिखाया, और यह भी बताया कि अपने सपनों का पीछा कैसे करना है, भले ही दुनिया आपको गलत समझे. जो भी जीवन के सबक उन्होंने मुझे दिए, मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा और वे मेरे लिए हमेशा एक स्टार बने रहेंगे.”

निकितिन धीर और उनके परिवार ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में स्वामी चिदानंद शास्त्री के मार्गदर्शन में अपने दिवंगत पिता की अस्थियां विसर्जित कीं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. अपने नोट के अंत में निकितिन ने स्वामी चिदानंद का भी दिल से आभार व्यक्त किया.

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Tags :
Nikitin Dheer Pankaj Dheer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
शिक्षा
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
हेल्थ
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget