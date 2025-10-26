हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'नागिन 7' का नया प्रोमो आया सामने, दो एक्ट्रेसेज के फैंस के बीच छिड़ी जंग, सोशल मीडिया पर हो रही ऐसी चर्चा

'नागिन 7' का नया प्रोमो आया सामने, दो एक्ट्रेसेज के फैंस के बीच छिड़ी जंग, सोशल मीडिया पर हो रही ऐसी चर्चा

एकता कपूर ने 'नागिन 7' का नया प्रोमो हाल ही में रिलीज कर दिया है. प्रोमो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ चुकी है. इसके पीछे की वजह है शो की लीड एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 09:53 AM (IST)
एकता कपूर के पॉपुलर सुपरनैचुरल सीरियल 'नागिन' के अपकमिंग सीजन का लेटेस्ट प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. इस हंगामे के पीछे की वजह है शो की लीड एक्ट्रेस के तौर पर दो हसीनाओं का नाम सामने आ रहा है, जिनमें से एक हैं प्रियंका चाहर चौधरी तो दूसरी हैं ईशा मालवीय.

'नागिन' फ्रेंचाइजी ने तो वैसे हर बार ही एक नई नागिन को दिखाया है. इसलिए फैंस अब ये जानने को बेता हैं कि इस बार आखिर 'नागिन' का आइकॉनिक रोल कौन प्ले कर रहा है. ऐसे में दो एक्ट्रेसेस के फैंस के बीच जंग छिड़ चुकी है.

बिग बॉस 16 से मिली प्रियंका को पॉपुलैरिटी

'उड़ारियां' और 'बिग बॉस' जैसे शोज से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा मालवीय दोनों ही नागिन के रोल के लिए मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं. 'बिग बॉस 16' के बाद से प्रियंका चाहर चौधरी की पॉपुलैरिटी लगातार आसमान छू रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

फैंस का मानना है कि उनका अट्रैक्टिव नेचर और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें महा-नागिन के रोल के लिए परफेक्ट बनाता है.वहीं , ईशा मालवीय के फैंस भी उन्हें नागिन के अवतार में देखने के लिए बेताब हैं,. सोशल मीडिया पर तो कई यूजर्स ने ये भी कहा है कि ईशा नेगेटिव शेड्स को शानदार तरीके से निभा सकती हैं.


नागिन 7' का नया प्रोमो आया सामने, दो एक्ट्रेसेज के फैंस के बीच छिड़ी जंग, सोशल मीडिया पर हो रही ऐसी चर्चा

प्रोमो में चेहरा नहीं हुआ रिवील

ऐसे में नागिन के प्रतिशोध से भरे किरदार को उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है. कई लोगों ने तो ये भी कहा कि प्रियंका से बेहतर विकल्प ईशा हैं. आपको बता दें कि 'उड़ारियां' शो में दोनों ने ऑन-स्क्रीन बहनों का रोल प्ले किया था. ऐसे में कुछ फैंस मजाक में कर रहे हैं कि 'नागिन 7' में दो बहनें एक-दूसरे को डसेंगी. हालांकि, एकता कपूर ने अभी इस पूरे मालमे में सस्पेंस बना रखा है. उन्होंने नागिन के लेटेस्ट प्रोमो में भी चेहरे को रिवील नहीं किया है.

Published at : 26 Oct 2025 09:53 AM (IST)
Embed widget