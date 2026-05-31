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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड52 साल की उम्र में कहर ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, स्टाइलिश अंदाज में बांद्रा में स्पॉट हुआ कपल, देखें वीडियो

52 साल की उम्र में कहर ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, स्टाइलिश अंदाज में बांद्रा में स्पॉट हुआ कपल, देखें वीडियो

Akshay Kumar-Twinkle Khanna: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बीती रात अक्षय अपनी पत्नी को बांद्रा में डिनर डेट पर लेकर पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 31 May 2026 12:04 PM (IST)
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अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के पावरफुल कपल्स में से एक हैं. वो अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाने की बजाय, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं. इस कपल को हाल ही में मुंबई के ब्रांदा में स्पॉट किया गया. इस दौरान अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. कपल का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने पैप्स को दिए पोज 
बीती रात अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को बांद्रा में डिनर डेट पर लेकर पहुंचे. सामने आए वीडियो में कपल को रेस्तरां से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए. डिनर डेट में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बेहद स्टाइलिश नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. 

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ट्विंकल खन्ना ने 52 साल की उम्र में ढाया कहर
अक्षय कुमार के लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट ब्लू स्ट्राइप्ड शर्ट को डेनिम जींस और व्हाइट स्नीकर्स के साथ पेयर किया है. हल्की दाढ़ी और स्लीक हेयरस्टाइल उनके लुक को और भी क्लासी बना रहे हैं. उनका ये कैजुअल लेकिन शार्प अंदाज काफी स्मार्ट लग रहा है. वहीं, 52 साल की उम्र में ट्विंकल खन्ना ब्लैक टॉप के साथ व्हाइट स्कर्ट में बेहद एलिगेंट दिख रही हैं. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन बेल्ट और स्टाइलिश हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया. गोल्डन ईयररिंग्स और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया. 

 
 
 
 
 
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अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी
अक्षय और ट्विंकल ने 17 जनवरी, 2001 को शादी रचाई थी. इस कपल का एक बेटी आरव और एक बेटी नितारा हैं. दोनों की लव स्टोरी साल 1999 में आई फिल्म 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ी. साथ काम करते हुए दोनों एक-दूसरे के करीब आए और इस रिश्ते को दोस्ती से प्यार में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी.

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Published at : 31 May 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Twinkle Khanna
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