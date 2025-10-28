'ऐ दिल है मुश्किल' को पूरे हुए 9 साल, करण जौहर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

करण जौहर की सुपरहिट फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' को रिलीज हुए आज 9 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड के कई टैलेंटेड स्टार्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. फिल्म रिलीज के लगभग एक दशक पूरे होने की खुशी में करण जौहर ने 'ऐ दिल है मुश्किल' के बीटीएस पिक्चर्स के साथ एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

2016 में आज ही के दिन दिवाली के मौके पर करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय समेत कई सेलेब्स ने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. अब करण जौहर की इस मास्टरपीस को रिलीज हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं.

'शायद ये मेरी सबसे पर्सनल फिल्म है.. '

इस मौके पर करण जौहर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 'ऐ दिल है मुश्किल' के बिहाइंड द सीन्स की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर किया है. फिल्ममेकर ने रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के साथ फोटोज शेयर करते हुए 'ऐ दिल है मुश्किल' को अपनी पर्सनल फिल्म बताया. कैप्शन शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'लगभग एक दशक होने वाला है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की ही बात है जब मैं सेट पर था शायद ये मेरी सबसे पर्सनल फिल्म है.'

'मेरा दिल इसे कभी नहीं भूल पाएगा.. '

फिल्म के स्टारकास्ट संग तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने पुराने दिनों की यादें ताजा की है. पहली पिक्चर में करण जौहर फिल्म के लीड के साथ नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरे तस्वीर में उन्हें अनुष्का शर्मा के साथ देखा जा सकता है. अपनी इन हसीन पलों को याद करते हुए उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा- 'मैं जो करता हूं वो कर के मुझे खुशी मिल रही थी खास कर उनके साथ जो बेहतरीन कलाकार हैं, कास्ट से लेकर क्रू तक. मेरा दिल इसे कभी भूल नहीं पाएगा'. अपने कैप्शन की आखिरी लाइन में 'ऐ दिल है मुश्किल' के डायरेक्टर ने इसे बॉक्स ऑफिस हिट बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया भी अदा किया.

फिल्म की कहानी के साथ अपने म्यूजिक से भी जीता दिल

बता दें कि 'ऐ दिल है मुश्किल' को करण जौहर ने सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखने और प्रोड्यूस करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, फवाद खान और लीजा हेडन ने अपने किरदारों को शिद्दत से निभाया. इस फिल्म में शाहरुख खान और आलिया भट्ट के अनएक्सपेक्टेड कैमियो अपियरेंस ने भी ऑडियंस का दिल जीत लिया. फिल्म की कहानी दोस्ती, एक तरफ प्यार और लव ट्राएंगल पर बेस्ड है.

जबरदस्त स्टोरलाइन के साथ इस फिल्म के गानों ने भी ऑडियंस के दिल में अपना घर बना लिया है. आज भी 'ऐ दिल है मुश्किल' का टाइटल ट्रैक, बुलेया और चन्ना मेरेया समेत फिल्म के कई गाने दर्शक गुनगुनाते हैं.