आरएसएस चीफ मोहन भागवत संग मुलाकात पर ट्रोल हुए थे अदनान सामी, अब सिंगर ने दिया करारा जवाब

सिंगर अदनान सामी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर कई मुद्दों पर अपनी राय के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. वहीं हाल ही में अदनान सामी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत से अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. अब सिंगर ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है और क्लियर कर दिया है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं.

अदनान सामी ने ट्रोलिंग पर क्या कहा?

बता दें कि न्यूज़18 को दिए एक इंटरव्यू में अदनान ने ट्रोलिंग और पिछले कुछ सालों में झेले विवादों के बारे में बात की. सिंगर ने कहा, “मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान हूं और शुक्र है कि मैंने अपने सारे फिल्टर्स भी छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, सिवाय भगवान के. अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चाहे वह कोई भी हो. मैं कभी भी किसी दूसरे की राय के आधार पर किसी को जज नहीं करूंगाय यकीनन, मैं किसी के बारे में तब तक कोई राय नहीं बनाऊंगा जब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता.” सिंगक ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है.

‘ट्रोल करने वाले लोग फैन नहीं होते हैं’

अदनान ने आगे कहा, “मेरा मतलब है, उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं, और मेरे बारे में उनकी सतही, ज्यादातर गलत इम्प्रेशन के आधार पर वे कॉन्क्लूजन निकाल लेते हैं. मेरी एक तस्वीर या मेरे एक गाने से मिली थोड़ी सी जानकारी के आधार पर अगर वे यह सोचते हैं कि वे मेरे बारे में और मेरे व्यक्तित्व के बारे में जजमेंट सुना सकते हैं, तो वे फैंटेसी की दुनिया में जी रहे हैं… मैं अपने मन में बहुत आजाद हूं कि मैं जो चाहूं वो करूंगा, और मैंने दूसरों के लिए लिमिटेशन तय कर दी हैं. ट्रोल करने वाले ज्यादातर लोग आपके फैंस नहीं होते; वे बस ऐसे ही होते हैं.”

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अदनान ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत संग तस्वीरें की थीं शेयर

बता दें कि फरवरी में, अदनान ने इंस्टाग्राम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत से अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी. साथ में अदनान ने कैप्शन में लिखा था, “आरएसएस के महान संघचालक श्री मोहन भगवत जी के साथ एक इनक्रेडिबल दोपहर बिताई. उन्हें सुनना बहुत शानदार था और उन्होंने कई मिथकों और मिसकंसेप्शन को बड़ी कुशलता से समझाया और दूर किया. एक इनक्रेडिबल जेंटलमैन और सुंदर आत्मा…” इसके बाद उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी.

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अदनान के बारे में

अदनान सामी ने 'मुझको भी तो लिफ्ट करा दे', 'तेरा चेहरा' और 'कभी तो नज़र मिलाओ' जैसे कई पॉपुलर गाने गाए हैं. सिंगर-कंपोजर ने हाल ही में अपना नया सिंगल 'लिपस्टिक' रिलीज़ किया है जो फील-गुड ट्रैक है.

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