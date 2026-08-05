पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान और रजा मुराद सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई
Pradeep Rawat Funeral: मंगलवार को 74 साल की उम्र में अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया था. वहीं बुधवार को मुंबई के गोरेगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें कई सेलेब्स ने अंतिम विदाई दी.
Pradeep Rawat Funeral: हिंदी और साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर प्रदीप रावत ने मंगलवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. बॉलीवुड में फिल्म 'गजनी' से खास और बड़ी पहचान बनाने वाले प्रदीप रावत को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और आखिरकार उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं बुधवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कई सेलेब्स पहुंचे थे.
पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत
प्रदीप रावत के मैनेजर ने बताया था कि प्रदीप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे. पहले वो इससे ठीक हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से वो इसकी चपेट में आ गए थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका.
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प्रदीप रावत के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई की बेस्ट कॉलोनी के पास गोरेगांव (पश्चिम) के शमशान घाट में किया गया. इस दौरान हर आंख नम हो गई थी.
रो पड़े बेटे विक्रमादित्य
प्रदीप रावत के बेटे विक्रमादित्य ने पिता के अंतिम संस्कार की हर रस्म निभाई. अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर विक्रमादित्य फफक-फफक कर रोने लगे थे. पिता को खोने का गम उनके चेहर पर साफ नजर आ रहा था.
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अंतिम संस्कार में शामिल हुए आमिर खान
प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में अभिनेता आमिर खान भी शामिल हुए. उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए. बता दें कि दोनों अभिनेताओं ने गजनी में साथ काम किया था. जहां आमिर इसके हीरो थे तो वहीं प्रदीप ने इसमें विलेन की भूमिका निभाई थी.
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अशोक पंडित और अखिलेंद्र मिश्रा भी पहुंचे
प्रदीप रावत को अशोक पंडित और अखिलेंद्र मिश्रा ने भी अंतिम विदाई दी. अशोक प्रोड्यसूर और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष हैं. जबकि अखिलेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया है. अशोक और अखिलेंद्र इस दौरान बातचीत करते हुए नजर आए.
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रुहानिका धवन और रजा मुराद ने भी किए अंतिम दर्शन
प्रदीप रावत के अंतिम दर्शन के लिए मशहूर एक्ट्रेस रजा मुराद भी पहुंचे थे. इस दौरान वो काले कुर्ता पायजामा में नजर आए. प्रदीप के अंतिम दर्शन एक्ट्रेस रुहानिका धवन ने भी किए.
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लगान के स्टार्स भी पहुंचे
प्रदीप रावत ने आमिर खान के साथ फिल्म 'लगान' में भी काम किया था. लगान के एक्टर अमीन हाजी और दया शंकर पांडे भी प्रदीप के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
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प्रदीप रावत का करियर
प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था. उन्होंने बीआर चोपड़ा के सीरियल 'महाभारत' में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. इसके अलावा वो युग, कानून और गुल सनोबर जैसे सीरियल्स का भी हिस्सा रहे.
बॉलीवुड में उन्होंने गजनी, लगान, सरफरोश और ग्रैंड मस्ती सहित कई फिल्मों में काम किया. हिंदी सिनेमा के अलावा वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम और बंगाली भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके थे.