पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान और रजा मुराद सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान और रजा मुराद सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

Pradeep Rawat Funeral: मंगलवार को 74 साल की उम्र में अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया था. वहीं बुधवार को मुंबई के गोरेगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें कई सेलेब्स ने अंतिम विदाई दी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

Pradeep Rawat Funeral: हिंदी और साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर प्रदीप रावत ने मंगलवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. बॉलीवुड में फिल्म 'गजनी' से खास और बड़ी पहचान बनाने वाले प्रदीप रावत को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और आखिरकार उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं बुधवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कई सेलेब्स पहुंचे थे. 

पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत

प्रदीप रावत के मैनेजर ने बताया था कि प्रदीप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे. पहले वो इससे ठीक हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से वो इसकी चपेट में आ गए थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

प्रदीप रावत के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई की बेस्ट कॉलोनी के पास गोरेगांव (पश्चिम) के शमशान घाट में किया गया. इस दौरान हर आंख नम हो गई थी.

रो पड़े बेटे विक्रमादित्य

प्रदीप रावत के बेटे विक्रमादित्य ने पिता के अंतिम संस्कार की हर रस्म निभाई. अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर विक्रमादित्य फफक-फफक कर रोने लगे थे. पिता को खोने का गम उनके चेहर पर साफ नजर आ रहा था.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

अंतिम संस्कार में शामिल हुए आमिर खान

प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में अभिनेता आमिर खान भी शामिल हुए. उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए. बता दें कि दोनों अभिनेताओं ने गजनी में साथ काम किया था. जहां आमिर इसके हीरो थे तो वहीं प्रदीप ने इसमें विलेन की भूमिका निभाई थी.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

अशोक पंडित और अखिलेंद्र मिश्रा भी पहुंचे

प्रदीप रावत को अशोक पंडित और अखिलेंद्र मिश्रा ने भी अंतिम विदाई दी. अशोक प्रोड्यसूर और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष हैं. जबकि अखिलेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया है. अशोक और अखिलेंद्र इस दौरान बातचीत करते हुए नजर आए.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

रुहानिका धवन और रजा मुराद ने भी किए अंतिम दर्शन

प्रदीप रावत के अंतिम दर्शन के लिए मशहूर एक्ट्रेस रजा मुराद भी पहुंचे थे. इस दौरान वो काले कुर्ता पायजामा में नजर आए. प्रदीप के अंतिम दर्शन एक्ट्रेस रुहानिका धवन ने भी किए. 

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

 

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

लगान के स्टार्स भी पहुंचे

प्रदीप रावत ने आमिर खान के साथ फिल्म 'लगान' में भी काम किया था. लगान के एक्टर अमीन हाजी और दया शंकर पांडे भी प्रदीप के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

प्रदीप रावत का करियर

प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था. उन्होंने बीआर चोपड़ा के सीरियल 'महाभारत' में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. इसके अलावा वो युग, कानून और गुल सनोबर जैसे सीरियल्स का भी हिस्सा रहे. 

बॉलीवुड में उन्होंने गजनी, लगान, सरफरोश और ग्रैंड मस्ती सहित कई फिल्मों में काम किया. हिंदी सिनेमा के अलावा वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम और बंगाली भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके थे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Pradeep Rawat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान और रजा मुराद सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई
पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट
'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन की 'रामायण' में एंट्री, कौशल्या का रोल करेंगी प्ले
टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन की 'रामायण' में एंट्री, कौशल्या का रोल करेंगी प्ले
बॉलीवुड
Video: राशन, पानी और चप्पल.... घुटनों तक पानी में उतरकर रणदीप हुड्डा ने असम बाढ़ पीड़ितों को बांटा जरूरी सामान
घुटनों तक पानी में उतरकर रणदीप हुड्डा ने असम बाढ़ पीड़ितों को बांटा जरूरी सामान, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget