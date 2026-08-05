25 साल बाद करीना कपूर करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर ने तोड़ी अपनी कसम? 25 साल बाद करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!

करीना कपूर ने तोड़ी अपनी कसम? 25 साल बाद करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!

Sanjay Leela Bhansali Movie: संजय लीला भंसाली ने अपनी एक फिल्म के लिए करीना कपूर खान से संपर्क किया है. इस फिल्म में साउथ एक्टर धनुष मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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Sanjay Leela Bhansali Movie: संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम करने का सपना हर एक कलाकार का होता है. हालांकि करीना कपूर खान जैसी दिग्गज एक्ट्रेस ने सालों पहले संजय के साथ कभी काम ना करने की कसम खाई थी. लेकिन, अब लगता है कि वो अपनी कसम तोड़ने जा रही है. दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संजय ने एक फिल्म के लिए करीना को अप्रोच किया है. इसमें तमिल सिनेमा के स्टार धनुष लीड रोल में नजर आएंगे.

संजय लीला भंसाली ने करीना से किया संपर्क

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने धनुष की मुख्य भूमिका वाली फिल्म के लिए करीना कपूर से संपर्क किया है. दोनों के बीच एक फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये पहला मौका होगा जब संजय और करीना पहली बार साथ काम करेंगे. इसके अलावा फिल्म के जरिए पहली बार धनुष और करीना की जोड़ी भी बनेगी. हालांकि अभी करीना फिल्म को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं. 

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भंसाली प्रोड्यूसर और पी. एस. मिथुन होंगे डायरेक्टर

फिल्म को लेकर अभी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन, बताया जा रहा है कि ये पौराणिक कथाओं से संबंधित होगी और कहानी एक हाथी के इर्द-गिर्द घूमेगी. जहां भंसाली इस फिल्म के लिए बतौर प्रोड्यूसर काम करेंगे तो वहीं इसके डायरेक्शन की बागडोर पी. एस. मिथुन संभालेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शूटिंग जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. 

करीना कपूर ने तोड़ी अपनी कसम? 25 साल बाद करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!

25 साल पहले करीना-संजय के बीच हुआ था मनमुटाव

बता दें कि भंसाली अपनी साल 2002 की हिट फिल्म 'देवदास' के लिए पहले करीना को लेना चाहते थे. उन्होंने एक्ट्रेस का स्क्रीन टेस्ट भी लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को कास्ट कर लिया था. इस बात से करीना बेहद नाराज हो गई थीं और उन्होंने संजय के साथ कभी काम ना करने की कसम खा ली थी.

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करीना ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मैं कभी उनके साथ काम नहीं करूंगी. देवदास के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया, साइनिंग एमाउंट भी दिया गया और फिर उन्होंने किसी और को साइन कर लिया. मेरे साथ उन्होंने गलत किया था.' आगे उन्होंने कहा था, 'चाहे मेरे पास कभी कोई काम न रहे, लेकिन मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Sanjay Leela Bhansali Kareena Kapoor Khan Dhanush
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