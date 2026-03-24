सिंगर-रैपर बादशाह ने अपनी गर्लफ्रेंड और पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी से गुपचुप शादी कर ली है. ये बादशाह की दूसरी शादी है. वहीं ईशा की मां पूनम ने इस जोड़ी की शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल शेयर की हैं. इन तस्वीरों में बादशाह और ईशा अपने परिवार वालों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं बादशाह की शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.

बादशाह ने गुपचुप रचाई गर्लफ्रेंड संग शादी?

ईशा की मां द्वारा शेयर की गई तस्वीरें में बादशाह ब्राउन कलर के कुर्ते और गोल्डन कलर के साफ़ा पहने हुए दूल्हा बने हुए नजर आ रहे है, वहीं ईशा ट्रेडिशनल रेड कलर के सलवार-कमीज़ में दुल्हन के लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. कुछ तस्वीरों में दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं एक तस्वीर में बादशाह और ईशा मंडप के सामने बैठे हुए शादी की रस्म निभाते दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीरों में यह जोड़ा मुस्कुराते हुए और कैमरे के सामने एक साथ पोज़ देता हुआ नज़र आ रहा है. कई और तस्वीरों में कपल के दोस्त और रिश्तेदार दोनों को आशीर्वाद और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. अपनी पोस्ट के कैप्शन में ईशा की मां ने लिखा, "भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें." हालांकि, ना तो बादशाह और ना ही ईशा, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपनी शादी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. इसलिए इस शादी पर अभी सस्पेंस बना हुआ है.

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न्यूली वेड कपल के तौर पर तस्वीरें आई सामने

वहीं बादशाह और ईशा की शादी के बाद की बतौर न्यूली वेड कपल तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. एक तस्वीर में ईशा मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए बादशाह की बाहों में नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में ईशा और बादशाह पूल के किनार पोज देते दिख रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में ईशा और बादशाह स्माइल के साथ तस्वीर क्लिक कराते दिख रहे हैं.

बादशाह और ईशा चार साल से कर रहे डेटिंग

बता दें कि बादशाह और ईशा पिछले लगभग चार सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक पार्टी में अपने एक कॉमन दोस्त के ज़रिए मिले थे और उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया. ईशा रिखी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2013 में फ़िल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टां दे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फ़िल्म में सिप्पी गिल और ओम पुरी समेत कई अन्य कलाकार भी मुख्य भूमिका में थे. इस एक्ट्रेस ने 2018 में फ़िल्म 'नवाबज़ादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक भी नज़र आए थे.

बादशाह का 6 साल पहले जैस्मीन मसीह से हुआ था तलाक

बादशाह की पहले जैस्मीन मसीह से शादी हुई थी. लेकिन इस जोड़ी का साल 2020 में तलाक हो गया था. हालांकि, दोनों अपनी बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह की को-पेरेंटिंग करते हैं. 2024 में, बादशाह ने बताया कि जैस्मीन के साथ उनके रिश्ते में क्या गड़बड़ हुई थी. उन्होंने बताया कि दोनों ने साथ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बेटी के लिए 'ठीक नहीं' थी. बादशाह ने 'प्रखर के प्रवचन' पॉडकास्ट पर कहा था, "हम दोनों ने सब कुछ आज़माया. हमने अपनी पूरी कोशिश की और हमारे पास जो कुछ भी था, सब कुछ दे दिया. हम इसलिए अलग हुए क्योंकि यह हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं था. मुझे अपने बच्चे से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन उतनी बार नहीं, क्योंकि वह लंदन में रहती है."