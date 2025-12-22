कपूर खानदान के बेटे के प्यार में थीं नूतन, मां ने तुड़वा दिया था रिश्ता, ट्रैजिक रही लव स्टोरी

एक्ट्रेस नूतन इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस रही हैं. नूतन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रही थीं. नूतन ने रजनीश बहल के साथ 1959 में शादी कर ली थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा मोहनीश बहल भी हैं. रजनीश से शादी से पहले नूतन के दो एक्टर्स संग अफेयर की खबरें रही थीं, लेकिन दोनों बार ही उनका रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया था.

राजेंद्र कुमार संग टूटा रिश्ता

बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के मुताबिक, नूतन का अफेयर राजेंद्र कुमार के साथ रहा था. दोनों एक-दूसरे के प्यार में थे और शादी करना चाहते थे. उन्होंने साथ में साजन बिना सुहागन, फिल्म ही फिल्म, मैं तेरे लिए और साजन की सहेली में साथ काम किया. फिल्मों में काम करते-करते दोनों दोस्त बन गए थे और फिर प्यार करने लगे थे. जब नूतन ने अपनी मां शोभना समर्थ को इस रिश्ते क्या बारे में बताया था तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया था.

राजेंद्र शोभना से मिलने उनके घर भी गए थे. लेकिन शोभना ने नूतन संग उनकी शादी से साफ इंकार कर दिया था और एक्टर की इंसल्ट भी की थी. फिर कुछ समय बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था. ब्रेकअप के सालों बाद उन्होंने साथ में फिल्म साजन बिना सुहागन में काम किया था. इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था.

शम्मी कपूर संग लव लाइफ

राजेंद्र कुमार से अलग होने के बाद नूतन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ीं और उन्हें शम्मी कपूर से प्यार हुआ. नूतन और शम्मी कपूर ने साथ में लैला मजनू, लाट साहब और बसंत में काम किया. नूतन और शम्मी कपूर बचपन से एक दूसरे को जानते थे. नूतन और शम्मी के रिश्ते से नूतन की मां शोभना को कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड मोतीलाल ने इस रिश्ते से मना कर दिया था. इसके बाद शोभना ने नूतन को स्विट्जरलैंड भेज दिया था. इसके बाद नूतन और शम्मी कपूर का रिश्ता टूट गया.