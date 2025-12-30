एक्सप्लोरर
New Year 2026: साल 2026 में एक्शन-थ्रिलर फिल्मों से थर्राएगा बॉक्स ऑफिस! रिलीज होंगी 'किंग', 'अल्फा' समेत ये मूवीज
Action-Thriller Films To Release In 2026: साल 2026 में कई मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'किंग', 'गबरू', 'बैटल ऑफ गलवान' से लेकर 'मर्दानी 3' तक का नाम शुमार है.
नया साल एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आने वाला है. 2026 में सिनेमा लवर्स खूब एंजॉय करने वाले हैं. एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन के लिए अगला साल काफी लकी साबित होगा, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर सनी देओल तक की धांसू फिल्म रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में कई सीक्वल फिल्मों के नाम भी शुमार हैं.
किंग
- शाहरुख खान आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई फिल्म डंकी में दिखाई दिए थे.
- अब 2026 में किंग की रिलीज के साथ एक्टर तीन साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगे.
- सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.
- फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे.
बैटल ऑफ गलवान
- बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- इस वॉर फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें एक्टर जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखे हैं.
- अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.
- फिल्म में चित्रांगदा सिंह बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.
धुरंधर 2
- रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के बाद अब धुरंधर- पार्ट 2 अगले साल आ रही है.
- एक्शन से भरपूर ये फिल्म ईद 2026 के मौके पर 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
अल्फा
- फीमेल लीड स्पाई-थ्रिलर-एक्शन फिल्म अल्फा का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
- यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में होंगी.
- इसके अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल भी फिल्म में नजर आएंगे.
- पहले फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बैटल ऑफ गलवान की वजह से इसकी रिलीज डेट टाली जा सकती है.
मर्दानी 3
- रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी के साथ 2026 में एक्शन के लिए तैयार हैं.
- उनकी फिल्म मर्दानी 3 अगले साल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
- यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को अभिराज मीनावाला डायरेक्ट कर रहे हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
विश्व
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा ने पूछा; कर दी ये डिमांड
साउथ सिनेमा
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL