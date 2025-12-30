हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNew Year 2026: साल 2026 में एक्शन-थ्रिलर फिल्मों से थर्राएगा बॉक्स ऑफिस! रिलीज होंगी 'किंग', 'अल्फा' समेत ये मूवीज

New Year 2026: साल 2026 में एक्शन-थ्रिलर फिल्मों से थर्राएगा बॉक्स ऑफिस! रिलीज होंगी 'किंग', 'अल्फा' समेत ये मूवीज

Action-Thriller Films To Release In 2026: साल 2026 में कई मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'किंग', 'गबरू', 'बैटल ऑफ गलवान' से लेकर 'मर्दानी 3' तक का नाम शुमार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Dec 2025 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

नया साल एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आने वाला है. 2026 में सिनेमा लवर्स खूब एंजॉय करने वाले हैं. एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन के लिए अगला साल काफी लकी साबित होगा, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर सनी देओल तक की धांसू फिल्म रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में कई सीक्वल फिल्मों के नाम भी शुमार हैं.

किंग

  • शाहरुख खान आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई फिल्म डंकी में दिखाई दिए थे.
  • अब 2026 में किंग की रिलीज के साथ एक्टर तीन साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगे.
  • सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.
  • फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे.

बैटल ऑफ गलवान

  • बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
  • इस वॉर फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें एक्टर जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखे हैं.
  • अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.
  • फिल्म में चित्रांगदा सिंह बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.

धुरंधर 2

  • रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के बाद अब धुरंधर- पार्ट 2 अगले साल आ रही है.
  • एक्शन से भरपूर ये फिल्म ईद 2026 के मौके पर 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

अल्फा

  • फीमेल लीड स्पाई-थ्रिलर-एक्शन फिल्म अल्फा का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
  • यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में होंगी.
  • इसके अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल भी फिल्म में नजर आएंगे.
  • पहले फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बैटल ऑफ गलवान की वजह से इसकी रिलीज डेट टाली जा सकती है.

मर्दानी 3

  • रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी के साथ 2026 में एक्शन के लिए तैयार हैं.
  • उनकी फिल्म मर्दानी 3 अगले साल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
  • यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को अभिराज मीनावाला डायरेक्ट कर रहे हैं. 

 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Alpha #king Battle Of Galwan Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
विश्व
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा नसरीन ने पूछा; बांग्लादेश से कर दी ये डिमांड
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा ने पूछा; कर दी ये डिमांड
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
3I ATLAS के निशाने पर है सूरज? | ABPLIVE
News Year 2026: नए साल के जश्न पर अब सनातन वाला बैरियर! | ABP News
UP Politics: यूपी BJP अध्यक्ष Pankaj Chaudhary की CM Yogi से मुलाकात | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
विश्व
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा नसरीन ने पूछा; बांग्लादेश से कर दी ये डिमांड
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा ने पूछा; कर दी ये डिमांड
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
टेलीविजन
अमाल मलिक संग अफेयर की खबरों पर मालती चाहर ने किया रिएक्ट, कहा- 'उसने मेरा नंबर लिया था'
अमाल मलिक संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मालती चाहर, कहा- 'मुझे अब बख्श दो'
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
जनरल नॉलेज
Punishment For Faking Own Death: खुद की मौत का नाटक करने पर कितनी मिलती है सजा, जान लें क्या है कानून?
खुद की मौत का नाटक करने पर कितनी मिलती है सजा, जान लें क्या है कानून?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget