फिटनेस को लेकर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉडी और शार्प एब्स सिर्फ जिम में पसीना बहाने से मिलते हैं, लेकिन एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. बुधवार को शेयर किए अपने इंस्टा वीडियो में ईशा ने बताया कि एब्स जिम में नहीं, किचन में तैयार होते हैं. वीडियो में वह वर्कआउट के बाद न्यूट्रिशन से भरी प्लेट के साथ दिखाई दे रही हैं.

'वर्कआउट के बाद का सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट'

ईशा बताती हैं कि वर्कआउट के दौरान मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ता है और बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है. उनकी प्लेट में भी हाई-प्रोटीन फूड साफ नजर आता है. साइंस भी कहती है कि वर्कआउट के बाद 20-30 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन मसल्स की रिकवरी फास्ट करता है और ताकत बढ़ाने में मदद करता है. ईशा अपनी बेटी को भी समझाती हैं कि प्रोटीन फिटनेस का बेस है.

'कार्ब्स को लेकर गलतफहमी'

अक्सर कार्बोहाइड्रेट को वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि ईशा इसे लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, कार्ब्स ही बॉडी की प्राथमिक एनर्जी हैं. वर्कआउट के दौरान ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो जाते हैं, जिन्हें कार्ब्स ही रीफिल करते हैं. अगर कार्ब्स टाइम पर न मिले तो फिटनेस के रिजल्ट उलटे हो सकते हैं. ईशा की प्लेट में मौजूद कार्ब्स इसी बैलेंस को दिखाते हैं.

'हार्मोन और स्किन दोनों का रखे ख्याल'

वीडियो में ईशा की प्लेट में एवोकाडो भी है, जो हेल्दी फैट का रिच सोर्स माना जाता है. वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हेल्दी फैट हार्मोन बैलेंस, स्किन-हेयर हेल्थ, और फैट-सोल्यूबल विटामिन्स के अवशोषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं. साथ ही ये दिल के लिए अच्छे हैं और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देते.

'सही पोषण ही बनाता है असली ग्लो'

वर्कआउट से माइक्रोटियर्स, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और थकान बढ़ती है. ऐसे में सही न्यूट्रिशन ही बॉडी को दोबारा एनर्जी देता है. वीडियो शेयर करते हुए ईशा ने लिखा हैं कि-'असली ग्लो किचन से आता है. यह सिर्फ डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज है.'

ईशा का ये मैसेज साफ बताता है कि फिटनेस सिर्फ जिम का खेल नहीं, बल्कि सही खाने की कला भी है.