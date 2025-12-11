हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एब्स सिर्फ जिम में नहीं, बल्कि किचन में भी बनते हैं,' एक्ट्रेस ने बताया प्रोटीन-रिच डाइट क्यों है जरूरी

'एब्स सिर्फ जिम में नहीं, बल्कि किचन में भी बनते हैं,' एक्ट्रेस ने बताया प्रोटीन-रिच डाइट क्यों है जरूरी

Fitness Fact: ईशा कोप्पिकर ने इंस्टा वीडियो में बताया कि असली एब्स जिम नहीं, किचन से बनते हैं. प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट का सही बैलेंस ही फिटनेस का असली फॉर्मूला है.

By : आईएएनएस | Updated at : 11 Dec 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

फिटनेस को लेकर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉडी और शार्प एब्स सिर्फ जिम में पसीना बहाने से मिलते हैं, लेकिन एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. बुधवार को शेयर किए अपने इंस्टा वीडियो में ईशा ने बताया कि एब्स जिम में नहीं, किचन में तैयार होते हैं. वीडियो में वह वर्कआउट के बाद न्यूट्रिशन से भरी प्लेट के साथ दिखाई दे रही हैं.

 'वर्कआउट के बाद का सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट'
ईशा बताती हैं कि वर्कआउट के दौरान मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ता है और बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है. उनकी प्लेट में भी हाई-प्रोटीन फूड साफ नजर आता है. साइंस भी कहती है कि वर्कआउट के बाद 20-30 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन मसल्स की रिकवरी फास्ट करता है और ताकत बढ़ाने में मदद करता है. ईशा अपनी बेटी को भी समझाती हैं कि प्रोटीन फिटनेस का बेस है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Isha Koppikar (@isha_konnects)

 'कार्ब्स को लेकर गलतफहमी'
अक्सर कार्बोहाइड्रेट को वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि ईशा इसे लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, कार्ब्स ही बॉडी की प्राथमिक एनर्जी हैं. वर्कआउट के दौरान ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो जाते हैं, जिन्हें कार्ब्स ही रीफिल करते हैं. अगर कार्ब्स टाइम पर न मिले तो फिटनेस के रिजल्ट उलटे हो सकते हैं. ईशा की प्लेट में मौजूद कार्ब्स इसी बैलेंस को दिखाते हैं.

'हार्मोन और स्किन दोनों का रखे ख्याल'
वीडियो में ईशा की प्लेट में एवोकाडो भी है, जो हेल्दी फैट का रिच सोर्स माना जाता है. वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हेल्दी फैट हार्मोन बैलेंस, स्किन-हेयर हेल्थ, और फैट-सोल्यूबल विटामिन्स के अवशोषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं. साथ ही ये दिल के लिए अच्छे हैं और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देते.

 'सही पोषण ही बनाता है असली ग्लो'
वर्कआउट से माइक्रोटियर्स, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और थकान बढ़ती है. ऐसे में सही न्यूट्रिशन ही बॉडी को दोबारा एनर्जी देता है. वीडियो शेयर करते हुए ईशा ने लिखा हैं कि-'असली ग्लो किचन से आता है. यह सिर्फ डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज है.'

ईशा का ये मैसेज साफ बताता है कि फिटनेस सिर्फ जिम का खेल नहीं, बल्कि सही खाने की कला भी है.

और पढ़ें
Published at : 11 Dec 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Fitness Tips Isha Koppikar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Park Medi World IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paridhi Sharma की Real Acting Journey, “Haq” के Behind-the-Scenes, Audition Secrets और Mumbai Struggle की Untold Story
Trump Tariff: India के चावल पर America सख्त, Tariff का खतरा बढ़ा |ABPLIVE
ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए किसानों की करतूत, एक-एक कर सब कुछ किया तबाह | Hanumangarh News
Maharashtra अकेला Crypto Tax King — 3 साल में ₹661 करोड़ दे डाले!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
यूटिलिटी
ITR Refund Delay: ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
हेल्थ
Winter Health Tips: कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget