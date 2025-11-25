बॉलीवुड की लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने एबीपी सदर्न राइजिंग समिट में शिरकत की. जहां उन्होंने 'मैजिक ऑफ म्यूजिक: द 90s स्वैग' सेशन के दौरान अपने सिंगिंग करियर के कई दिलचस्प किस्से शेयर की. इसी दौरान सिंगर ने बताया कि जब वो श्रीदेवी का गाना ‘हवा हवाई’ गा रही थी, तो उनसे लीरिक्स में एक बड़ी भूल हो गई थी.

कविता कृष्णमूर्ति ने बताया ‘हवा हवाई’ का किस्सा

कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट गाने दिए हैं. इसमें से एक अनिल कपूर और श्रीदेवी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ का 'हवा हवाई' भी है. ये गाना श्रीदेवी के फैंस की फेवरेट गानों में से एक हैं. गाना आज भी ये शादियों और पार्टियों में खूब बजाया जाता है. इसको लेकर अब सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘जब ये गाना उन्होंने गाया था तो वो ज़्यादा सोलो गाने नहीं गा रही थी. उस वक्त वो लक्ष्मीकांत प्यारेलालजी और लता जी के लिए कई गाने डब कर रही थी.’

जावेद अख्तर-बोनी कपूर को देखकर चौंक गई थीं सिंगर

सिंगर ने आगे बताया कि, ‘इस गाने के लिए जब वो रिहर्सल रूम में गई तो चौंक गई, क्योंकि वहां जावेद अख्तर, बोनी कपूर समेत कई लोग उनस जैसी नई सिंगर का इंतज़ार कर रहे थे. जब मैं वहां पहुंची, तो लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा कि अपना कागज़ निकालो और लिखो, 'चिहुआहुआ'... फिर उन्होंने लिखवाया होनुलुलु, लुलु... और ये सिलसिला चलता रहा.."

गाने में सिंगर से हुई थी ये बड़ी भूल

इसके बाद सिंगर ने गाने में हुई अपनी गलती का खुलासा किया. उन्होंने बताया, "जब छह महीने बाद लक्ष्मीजी ने मुझे फोन किया और बताया कि वो इस गाने को मेरी आवाज़ में ही रखेंगे क्योंकि ये श्रीदेवी जी पर जंच रही है, तो मैंने कहा, "लक्ष्मी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे एक शब्द में गलती हो गई. मैंने "जानू" की जगह "जिनू जो तुमने बात छुपाई" गाय था, लेकिन लक्ष्मीकांत ने कहा कि ये सही है और श्रीदेवी पर सूट हो रहा है. अगर आप गाने में श्रीदेवी जी को देखोगे तो आपको लगेगा जिनु ही सही शब्द है.."

