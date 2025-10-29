सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य कई बार विवादों में घिर चुके हैं. उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान तक को लेकर कमेंट किए थे. शाहरुख खान के साथ उनका लंबे समय तक मतभेद चला था. अभिजीत को आर.डी. बर्मन ने लॉन्च किया था. अभिजीत ने सुनील शेट्टी, आमिर खान, गोविंदा, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े एक्टर्स के लिए आवाज दी.

अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान पर पाकिस्तानी कलाकारों को प्रमोट करने का आरोप लगाया

एक पुराने इंटरव्यू में अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि सलमान ने कई अच्छे भारतीय गायक की जगह जानबूझकर पाकिस्तानी गायक को प्राथमिकता दी. जब यह बयान इंटरनेट पर आया, तो सलमान के फैंस ने अभिजीत की कड़ी आलोचना की.

अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान को 'कॉमर्शियलाइज्ड' बताया था

अभिजीत भट्टाचार्य शाहरुख खान के कई हिट गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके बीच लंबे समय तक काम करने के बाद मतभेद हो गए थे. उन्होंने फिर कभी साथ काम नहीं किया. अभिजीत ने शाहरुख और संगीत निर्देशकों पर आरोप लगाए कि उन्हें क्रेडिट नहीं मिला और उन्हें अपमानित किया गया. साथ ही शाहरुख को 'कॉमर्शियलाइज्ड' बताया.

अभिजीत ने रणबीर कपूर की भी आलोचना की थी. रणबीर कपूर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे. अभिजीत ने कहा था- जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब ऐसे लोग पहुंचे जो बीफ खाते हैं.

बता दें कि अभिजीत ने मुख्य रूप से हिंदी के साथ-साथ मराठी, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी, नेपाली, बंगाली और उड़िया भाषाओं में भी यादगार गाने गाए हैं. उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में 6050 गाने गए. उन्हें 2022 में बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया.