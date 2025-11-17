हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे उनकी याद आती है...', 'आश्रम' की 'पम्मी' ने बॉबी देओल को लेकर कही ये बात

Aaditi pohankar On Bobby Deol: 'आश्रम' एक्ट्रेस अदिति पोहनकर ने बॉबी देओल के बारे में बात करते हुए कहा, 'वो बहुत अच्छे इंसान है. मुझे उनकी बहुत याद आती है..'

17 Nov 2025 05:59 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने एक्टिंग में कमबैक करने के बाद वेब सीरीज ‘आश्रम’ से लोगों का खूब दिल जीता था. सीरीज में उन्होंने बाबा निराला का रोल निभाया. जिनकी टक्कर पम्मी यानि एक्ट्रेस अदिति पोहनकर से होती है. सीरीज के तीन पार्ट आ चुके हैं और तीनों ही ब्लॉकबस्टर हिट रहे अब अदिति ने एक्टर संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा उनकी बहुत याद आती है.

मुझे बॉबी सर की याद आती है’

दरअसल अदिति पोहनकर ने हाल ही में अपनी वेब सीरीज ‘आश्रम’ को लेकर एएनआई से बात की. इस दौरान उन्होंने बॉबी देओल को भी याद किया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे बॉबी सर की याद आती है. 'आश्रम' में काम करना अद्भुत अनुभव था. वो बहुत अच्छे इंसान और बेहतरीन एक्टर भी हैं. हम लोगों ने सीरीज की शूटिंग करते हुए एकसाथ फैमिली की तरह वक्त बिताया था. हम लोगों ने तीन साल तक एक-दूसरे के साथ काम किया था.’

 
 
 
 
 
अब कैसे रोल करेंगी अदिति?

एक्ट्रेस ने आगे अपने काम के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, हर एक्टर एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहता है जो अपने किरदार में कई रंग,कई परतें दिखा सके. मुझे लगता है कि 'शी', 'आश्रम' से आगे बढ़ने और 'जिद्दी इश्क' जैसी चीज पाने की जरूरत थी. मुझे लगता है ये कुछ ऐसा था, जिसका मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये सीरीज उस लड़की की एक बहुत ही अलग, मासूम, युवा और कमजोर को दिखाती है.’

अदिति पोहनकर का वर्कफ्रंट

अदिति पोहनकर आखिरी बार 'मंडाला मर्डर्स' में नजर आई थी. अब वो ‘जिद्दी इश्क’ में नजर आने वाली हैं, जो 21 नवंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसका फैंस को भी बेसब्री से इंतजा है. फिल्म में एक्ट्रेस का एक बार फिर दमदार किरदार नजर आएगा.

17 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Bobby Deol Aashram Aaditi Pohankar
