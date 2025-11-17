दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अपने सालों के करियर में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. लेकिन अब वो 11 सालों से एक्टिंग से दूर हैं. ऐसे में उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब लग रहा है कि उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. खबरें हैं कि एक्ट्रेस फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं. इसका हिंट बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर और रेखा के करीबी दोस्त मनीष मल्होत्रा ने दिया है.

'गुस्ताख इश्क' में था रेखा का कैमियो?

दरअसल न्यूज 18 शोशा से बात करते हुए बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने खुलासा किया है कि उन्होंने रेखा को विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की 'गुस्ताख इश्क' में एक कैमियो रोल में लेने के बारे में सोचा था. लेकिन फिर हमें लगा कि वो रोल काफी छोटा है. इसके लिए हम उनको नहीं बुला सकते. वो एक बड़े किरदार की हकदार हैं.’

मनीष मल्होत्रा की फिल्म में दिखेंगे एक्ट्रेस

मनीष मल्होत्रा ने आगे कहा, भले ही रेखा 'गुस्ताख इश्क' का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो जल्द ही अपनी अगली फिल्म में कास्ट करेंगे. जब सही स्क्रिप्ट आएगी, तो वो उसमें कोई ना कोई भूमिका ज़रूर निभाएंगी,. यह ऐसा किरदार होना चाहिए जो उन्हें चुनौती दे. वो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं. उनके पास काम का ढेर है. इसलिए उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 'तुमने मुझे क्या दिया है? तुम मुझे जानते हो...'

आखिरी बार किस फिल्म में दिखी थीं रेखा?

बता दें कि रेखा ने साल 1970 में 'सावन भादो' से बॉलीवुड डेब्‍यू में किया था. धीरे-धीरे वो इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई थी. आखिरी बार एक्ट्रेस को साल 2014 में आई फिल्म 'सुपर नानी' में देखा गया था. फिर वो 2018 में 'यमला पगला दीवाना: फिर से' में कैमियो करती दिखाई दी थी. अपने लंबे करियर में एक्ट्रेस ने 200 से ज्यादा फ‍िल्मों में काम किया है.

