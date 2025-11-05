एक दिन में जब 100 पान खान लेते थे आमिर खान, कहां से लगा था ये शौक

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान को आपने ऐसे ही शायद कभी पान चबाते देखा होगा, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब वो दिन के 100 पान तक खा जाया करते थे. बता दे, ऐसा वो अपनी किसी खराब आदत या लत के चलते नहीं करते थे. बल्कि आमिर ने ऐसा अपने एक किरदार में परफेक्शन के लिए किया था. ये किस्सा उनकी फिल्म पीके का है जो साल 2014 में रिलीज हुई थी. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.

पूरे दिन चबाते रहना पड़ता था पान

फिल्म में आमिर ने एक एलियन का रोल निभाया था जो दूसरे प्लैनेट से पृथ्वी पर किसी मकसद से आता है, लेकिन फिर यहां आकर फंस जाता है. वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां के लोगों की भाषा और तरीका सीख लेता है. साथ ही यहां के लोगों का खान-पान और रहन-सहन भी सीखता है.

फिल्म में उनका किरदार पूरे वक्त पान चबाता रहता था और इसीलिए आमिर खान को हर रोज फिल्म के लिए पूरे दिन शूटिंग के दौरान पान चबाते रहना पड़ता था. आमिर खान ने इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था.



चुकानी पड़ी थी बड़ी कीमत

एक्टर ने बताया कि वो दिन भर में 100-100 पान चबा जाया करते थे. शूटिंग सेट पर पूरे टाइम उनके साथ एक पनवाड़ी रहता था जो उनके लिए पान बनाया करता था. आमिर खान को क्योंकि अपने रोल के होंठ नैचुरली लाल रखने होते थे और साथ ही उन्हें वो पान वाला नैचुरल फील और एक्सेंट चाहिए होता था, इसलिए वो पान खाते रहते थे.

लेकिन बता दे, इसकी एक्टर को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी. आमिर खान को मुंह में लगातार पान खाने की वजह से छाले पड़ गए थे जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहते थे. लेकिन बावजूद इसके वो अपने किरदार और सीन्स में रियल फील देने के लिए पान खाते थे.

फिल्म में आमिर खान को-स्टार रहीं अनुष्का शर्मा ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें देखकर वो बहुत बुरा फील करती थीं, क्योंकि आमिर खान को चाहे अनचाहे पान खाने पड़ते थे और पूरे दिन उनके मुंह में पान लगे रहते थे.

फिल्म का बजट और कुल कमाई

वहीं अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो, इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 85 करोड़ रुपये की लागत लगी और इस फिल्म ने 122 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 700 करोड़ से ज्यादा रहा था.