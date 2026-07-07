'कलंक लगाने के लिए है...' आमिर की तीसरी शादी पर भड़के वकील, कहा- उससे बड़ा बेकार कोई नहीं

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी निजी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया है. लंबे वक्त से वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थे. वहीं अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं. ये आमिर खान की तीसरी और गौरी की दूसरी शादी है. इस शादी में आमिर की दोनों एक्स वाइफ और उनके बच्चे भी शामिल हुए थे. सोशल मीडिया पर आमिर और गौरी को लोग बधाईयां दे रहे हैं तो वहीं कई लोग उन पर जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं. वकील एपी सिंह ने भी आमिर खान पर भड़कते हुए उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है.

एपी सिंह बोले- उससे बड़ा बेकार व्यक्ति कोई नहीं

आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर वकील एपी सिंह ने जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने गूंजता भारत न्यूज से बात करते हुए कहा, 'पहली से तलाक, दूसरी से तलाक. फिर वो दोनों (आमिर की एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव) इकट्ठी हो गईं. वहां पहुंच गई बच्चों को लेकर. अपने पहले के बच्चे (गौरी स्प्रैट की पहली शादी से एक लड़का है), दूसरों के बच्चों को लेकर शादी करा रही हैं और आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट.

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उससे बड़ा कोई मिस परफेक्ट व्यक्ति नहीं है दुनिया का. उससे तो बड़ा कोई बेकार व्यक्ति नहीं हो सकता दुनिया का. उसने कह दिया था मुझे भारत में डर लगता है. मेरी किरण कहती है भारत में डर लगता है. यहां नहीं रह सकते. यहां सुरक्षित नहीं है. अब यहां की लड़कियों से प्यार हो रहा है. शादी हो रही है.'

मुस्लिम महिला ने कहा- 'कलंक लगाने के लिए है...'

वहीं शबनम खान की एक महिला ने भी आमिर खान को जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने A2Z न्यूज़ टीवी से बात करते हुए कहा, 'सबकी जबावदारी होनी चाहिए तो फिल्म स्टार्स की क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कलाकार हूं. कलाकार है तो क्या कलंक लगाने के लिए है? आपको तो मुलसमानों को बड़ी नजीर पेश करनी चाहिए एक पत्नी, हलाला नहीं, तीन तलाक नहीं. ये जो हमने मुद्दे उठाए हैं ना, जो हम लड़े हैं, ये इनको उठाने चाहिए.'

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61 की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा

साल 1986 में रीना दत्ता से शादी करने वाले आमिर का 2002 में तलाक हो गया था. दूसरी शादी उन्होंने 2005 में किरण राव से की. लेकिन, 2021 में दोनों का तलाक हो गया. वहीं अब 61 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर खुद से 14 साल छोटी गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है.