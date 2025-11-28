धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्यों आमिर खान नहीं हुए शामिल? बोले- 'उन्हें अंडररेटेड किया गया है...'

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने से फैंस और सेलेब्स बहुत दुखी हैं. हर जगह शोक की लहर है. 27 नवंबर को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट थी जिसमें कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए थे. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय समेत कई सितारे पहुंचे थे मगर आमिर खान नहीं जा पाए थे. उन्होंने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में न पहुंच पाने की वजह बताई है. साथ ही उनके बेटे आजाद की धर्मेंद्र से पहली मीटिंग के पीछे की कहानी बताई है.

आमिर खान 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गए हुए हैं. जहां पर उन्होंने धर्मेंद्र के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वो धर्मेंद्र के बहुत करीब आ गए थे, खासकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में. आमिर ने बताया कि वह उनसे करीब 7-8 बार मिले थे.

ऐसे हुई थी आजाद से मुलाकात

आमिर ने बताया कि जब वो धर्मेंद्र से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि वो आजाद को अपने साथ ले जाते हैं. आज़ाद के लिए उस महान एक्टर से मिलना जरूरी था, जिनके काम को उन्होंने असल में अनुभव नहीं किया था. धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा- 'मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और मेरा मतलब है कि उन्हें एक्शन हीरो और ही-मैन के तौर पर जाना जाता था. और हां, वो एक्शन फिल्मों में इन मजबूत किरदारों को निभाने में बहुत अच्छे थे. वह इसमें बहुत अच्छे थे. लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे नहीं पता कि लोगों ने सच में ध्यान दिया है या नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें अंडररेटेड किया गया है. रोमांस या अलग-अलग जॉनर में उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत अच्छी की है.'

क्यों नहीं गए प्रेयर मीट में

आमिर ने आगे कहा- 'मेरा मतलब है, कितने हैंडसम इंसान हैं. आज असल में मैं बॉम्बे में नहीं हूं, लेकिन आज उनकी प्रेयर मीट है, बदकिस्मती से. मैं उसे मिस कर रहा हूं. और मैं उनके बहुत करीब था क्योंकि पिछले, मैं कहूंगा पिछले एक साल में, मैं उनसे लगभग 7-8 बार मिला होंगा. क्योंकि मुझे उनका साथ बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं उनके साथ जाकर बैठता था.'

