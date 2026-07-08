तीसरी शादी नहीं करना चाहते थे आमिर खान, फिर गौरी स्प्रैट ने बदली थी एक्टर की सोच

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतीसरी शादी नहीं करना चाहते थे आमिर खान, फिर गौरी स्प्रैट ने बदली थी सोच, एक्टर ने कहा था- 'वो मुझे मिली और...'

तीसरी शादी नहीं करना चाहते थे आमिर खान, फिर गौरी स्प्रैट ने बदली थी सोच, एक्टर ने कहा था- 'वो मुझे मिली और...'

Aamir Khan On Third Marriage: आमिर खान ने गौरी संग तीसरी शादी कर ली है. वहीं एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी उनके नसीब में नहीं है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने हाल ही में तीसरी बार शादी की है. एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग घर पर परिवार और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में इंटीमेट रजिस्टर्ड वेडिंग की. वहीं अब एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वे तीसरी शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर गौरी ने उनकी सोच बदली थी.

गौरी से मिलने के बाद बदली तीसरी शादी को लेकर सोच
दरअसल राज शमानी के पॉडकास्ट 'फिगरिंग आउट' में आमिर ने बताया था कि एक समय उन्हें लगता था कि शादी उनके नसीब में नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि क्या बदला, तो एक्टर ने कहा, "गौरी, वो मुझे मिली क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि अब मैं, मेरी उम्र भी हो गई है. अब इस उम्र में मैं कहां ढूंढूंगा किसी और को."

उन्होंने आगे कहा, "मेरी थेरेपी भी शुरू हो गई थी तब तक, तो मुझे समझ आ गया था कि यार असल में मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है. और जो मैं प्यार करूं, पहले अपने आप से करूं. सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें मैंने ध्यान देना शुरू किया."

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तीसरी शादी नहीं करना चाहते थे आमिर खान, फिर गौरी स्प्रैट ने बदली थी सोच, एक्टर ने कहा था- 'वो मुझे मिली और...

गौरी संग रिश्ता गहरा होता गया’
आमिर ने बताया कि वे दोनों एक-दूसरे को लगभग 25 साल पहले से जानते थे और बाय मिस्टेक दोबारा मिले. जो रिश्ता फिर से शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे और गहरा होता गया. उस समय आमिर का मानना ​​था, "मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसके बावजूद, उन्हें प्यार हो गया.

आमिर ने गौरी संग की है तीसरी शादी
बता दें कि आमिर की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. 2002 में दोनों अलग हो गए और उनके दो बच्चे हैं जुनैद खान और इरा खान. बाद में उन्होंने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की और 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ.  आमिर और किरण ने 2021 में आपसी सहमति से अलग होने की अनाउंसमेंट की थी.

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Published at : 08 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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Aamir Khan Gauri Spratt
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