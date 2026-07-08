जब 8 मिनट के अजय ने लिए थे 35 करोड़, साउथ में बजाया था एक्टिंग का डंका

अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जो सबसे बेहतरीन एक्टर्स होने के साथ-साथ सबसे रईस एक्टर्स में भी शामिल हैं. अपनी फिल्मों के लिए अजय भारी-भरकम फीस वसूलते हैं. एक साउथ फिल्म के लिए तो महज कुछ मिनटों के रोल के लिए ही उन्होंने तगड़ी रकम वसूल ली थी. इसके जरिए उन्होंने साउथ में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजाया था और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

अजय देवगन की साउथ फिल्म

यहां अजय देवगन की जिस साउथ इंडियन फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है 'आरआरआर'. साल 2022 में रिलीज हुई इस तेलुगु फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार्स ने लीड रोल निभाया था. वहीं आलिया भट्ट जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस फिल्म में 15 से 20 मिनट के रोल में नजर आई थीं. जबकि अजय देवगन ने भी इसमें कैमियो किया था.

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1 मिनट के वसूले 4 करोड़ से ज्यादा

आरआरआर अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी. एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन एडवेंचर फिल्म में अजय ने वेंकट रामा राजू नाम का किरदार निभाया था. वो फिल्म में सिर्फ 8 मिनट के लिए नजर आए थे, लेकिन चंद मिनटों में ही वो अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने में कामयाब हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने आठ मिनट के रोल के लिए मेकर्स से 35 करोड़ रुपये लिए थे. यानी एक मिनट की उनकी फीस 4.35 करोड़ रुपये थी.

ब्लॉकबस्टर निकली थी आरआरआर

IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने आरआरआर को 550 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया था. फिल्म ने भारत में 915.85 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 1230 करोड़ रुपये कमाए थे. ये साल 2022 की सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म थी. ये भारत की टॉप 7 सबसे कमाऊ फिल्मों में भी शामिल है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.

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सितारों से सजी है 'धमाल 4'

अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' की बात करें तो ये एक मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म है. इसमें अजय के साथ रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, रवि किशन, संजीदा शेख, अंजली आनंद और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे. इंद्रा कुमार के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 10 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है.