निकाह या सात फेरे..., हिंदू गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान?

आमिर खान रविवार, 5 जुलाई को अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. बॉलीवुड के मिस्टर प्रफेक्शनिस्ट ने खुद ये बात मीडिया के सामने कंफर्म की है. लेकिन आमिर खान गौरी संग निकाह करेंगे या हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लेंगे? कपल की शादी में कौन-कौन मेहमान शामिल होंगे? और क्या उनकी दोनों एक्स वाइफ और बच्चे भी उनकी शादी में शरीक होंगे? चलिए यहां सब जानते हैं.

आमिर-गौरी निकाह करेंगे या सात फेरे लेंगे?

आमिर खान ने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया कि वे गौरी स्प्रैट के साथ किस तरह की शादी कर रहे हैं. दरअसल एक्टर न तो निकाह करेंगे न ही वे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे. बल्कि ये जोड़ी आमिर खान के घर पर रजिस्टर्ड मैरिज कर शादी के बंधन में बंधेंगे. आमिर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था,“शादी 5 जुलाई को है. घर पर ही कर रहे हैं. बहुत ही छोटी शादी है. घर पर ही कर रहे हैं. आप सभी की दुआ चाहिए बस कि हम खुश रहें और प्रार्थना करेंगे कि अच्छा सफर रहे. बहुत ही घरेलू है.”

#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, "I am getting married on July 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. We seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH — ANI (@ANI) July 3, 2026

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आमिर-गौरी की शादी में कौन-कौन गेस्ट शामिल होंगे

बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में उनका परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे. फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर ने अपनी शादी में किसी को इनवाइट किया है या नहीं इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है.





आमिर-गौरी की शादी में एक्स वाइफ और बच्चे होंगे शामिल?

आमिर खान ने खुद बताया है कि उनकी शादी में उनके बच्चे शामिल होंगे. हालांकि उनकी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव इस वेडिंग में शरीक होंगी या नहीं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है.

आमिर की तीसरी बीवी होंगी गौरी स्प्रैट

बता दें कि आमिर खान की गौरी संग तीसरी शादी है. एक्टर की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. इनके दो बच्चे हैं जुनैद खान और इरा खान. हालांकि 2002 में इनका तलाक हो गया. इसके बाद आमिर खान ने किरण राव से शादी की. इनका एक बेटा आजाद है. लेकिन 2021 में इनकी शादी टूट गई थी.

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