'रणबीर से भी बेहतर किया है', 'दादी की शादी' फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, रिद्धिमा कपूर की एक्टिंग से हुए इंप्रेस
Dadi Ki Shaadi Film Screening: आज 'दादी की शादी' फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें आमिर खान भी शामिल हुए. इसी बीच उन्होंने रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के डेब्यू पर खुशी जताई और तारीफ की.
कपिल शर्मा और नीतू कपूर स्टारर दादी की शादी इन दिनों खूब सुर्खियों में है. ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर दर्शकों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है. आज यानी 7 मई को फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जहां आमिर खान भी मौजूद थे. साथ ही उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के बॉलीवुड डेब्यू पर भी खुशी जताई.
आमिर खान ने की रिद्धिमा की तारीफ
फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद आमिर खान ने पैप्स से कहा, 'ये रिद्धिमा की पहली फिल्म है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. रणबीर से भी बेहतर किया है. मुझे फिल्म बहुत पसंद आई है. पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.' अब उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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कम पैप्स को देखकर हैरान हुई नीतू कपूर
हालांकि इस स्क्रीनिंग में बहुत कम पैप्स शामिल हुए, जिससे नीतू कपूर बहुत हैरान हो गई. उन्होंने फोटग्राफर से पूछा कि 'आज बहुत कम लोग है?' तब एक पैपराजी ने कहा कि 'कल रणबीर कपूर थे न...' ये सुनते ही नीतू कपूर पूछने लगी कि 'हम लोग कुछ नहीं हैं क्या?' तो एक फोटोग्राफर ने इस बात को संभाला. ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी शामिल हुए और अपनी मां और बहन का हौसला बढ़ाया.
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फिल्म की स्टारकास्ट
बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन आशीष आर मोहन ने किया है. इसमें नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिद्धिमा कपूर साहनी, सादिया खातीब जैसे कलाकार नजर आने वाले है. ये एक फैमिली कॉमेडी फिल्म है, जिसमें इमोशन का तड़का भी लगाया गया है. फिल्म का एक रोमांटिक गाना 'सुनो न दिल' भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा हैं, जिसे सोनू निगम और सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
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Source: IOCL