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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलापति विजय की पार्टी में होगी तृषा कृष्णन की एंट्री? TVK से चुनाव लड़ने वाली हैं एक्ट्रेस

थलापति विजय की पार्टी में होगी तृषा कृष्णन की एंट्री? TVK से चुनाव लड़ने वाली हैं एक्ट्रेस

Trisha Krishnan Politics: इन दिनों एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो रही है. खबरों के मुताबिक, विजय की पार्टी TVK उन्हें तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 02:44 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जहां थलापति विजय की पार्टी TVK की जीत पर जश्न का माहौल है. वहीं चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. विजय की को-स्टार और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की भी राजनीति में आने की खबर सामने आई है. खबरों के मुताबिक, उन्हें विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) से तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है. 

विजय को छोड़ना होगा सीट

न्यूज24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय ने पेरम्बूर (चेन्नई) और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दो विधानसभा से चुनाव में जीत हासिल की है. हालांकि कोई भी उम्मीदवार 2 सीट नहीं रख सकता, इसीलिए उन्हें 14 दिनों में किसी एक सीट को छोड़ना होगा. इसी बीच पार्टी के अंदर चर्चा है कि विजय को पेरम्बूर सीट को ही चुनना चाहिए क्योंकि यहां उनकी जीत दूसरे सीट के मुताबिक ज्यादा है. साथ ही ये प्रशासनिक रूप से भी जरूरी बताई जा रही है. 

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मुहर नहीं लगी है...

अगर विजय तिरुचिरापल्ली ईस्ट की सीट छोड़ते है, तो वहां उपचुनाव में तृषा को उम्मीदवार बनाने की योजना बनाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, TVK के कई नेता तृषा को राजनीति में लाना चाहते है. हालांकि तृषा ने इसमें आने और चुनाव लड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया है और अभी तक उनके एंट्री की खबर पर मुहर नहीं लगी है. 

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव

बता दें कि विजय ने राज्यपाल को पत्र भेजा है, जिसमें वो 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते है. हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या तृषा राजनीति में कदम रखती है या नहीं. अगर वो चुनाव लड़ती है, तो ये तमिलनाडु के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है. वहीं बात करें तृषा और विजय की, तो उन्होंने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है. ऑन-स्क्रीन के साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री और दोस्ती भी फैंस को पसंद आती है.

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Published at : 07 May 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Vijay TVK Party
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