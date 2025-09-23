National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
National Film Award Prize Money: नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर्स को कैश प्राइज भी दिया जाता है. शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को भी प्राइज मनी दी गई है. लेकिन किंग खान को एक्ट्रेस से कम रकम मिली है.
आज देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवॉर्ड देकर सम्मानित किया. शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगिरी में नेशनल अवॉर्ड दिया गया. अवॉर्ड के साथ-साथ उन्हें कैश प्राइज मिला. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख को रानी से कम कैश प्राइज मिला है? इसकी वजह हम आपको बता रहे हैं.
- शाहरुख खान को अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. उन्हें साल 2023 की फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर से नवाजा गया.
- टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बेस्ट एक्टर कैटेगिरी में नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है.
- लेकिन अगर इस कैटेगिरी में दो विनर्स हो तो ये प्राइज मनी आधी बंट जाती है.
- शाहरुख खान के साथ-साथ विक्रांत मैसी को भी फिल्म '12th फेल' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला.
- ऐसे में कैश प्राइज दो हिस्सों में बंट गई और शाहरुख खान और विक्रांत को एक-एक लाख का ईनाम दिया गया.
रानी मुखर्जी को मिला शाहरुख खान से ज्यादा कैश प्राइज
रानी मुखर्जी को भी फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक एक्ट्रेसेस को नेशनल अवॉर्ड के साथ 3 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है. रानी मुखर्जी इस कैटेगिरी में सिंगल विनर हैं इसीलिए उन्हें अवॉर्ड के साथ तीन लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया है.
नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स और क्या-क्या मिलता है?
नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर्स को अवॉर्ड और कैश प्राइज के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है. आइए आपको बताते हैं कि नेशनल अवॉर्ड विनर्स को क्या-क्या दिया जाता है.
- स्वर्ण कमल- ये अवॉर्ड कैटेगिरी में सिंगल विनर्स को दिए जाते हैं. बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर जैसी कैटिगिरीज में विनर्स को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है.
- रजत कमल- किसी कैटेगिरी में अगर एक से ज्यादा विनर्स हो तो उन्हें रजत कमल दिया जाता है. बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर/एक्ट्रेस समेत कैटेगिरी में विनर्स को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है. साथ ही मल्टी विनर्स होने पर इस अमाउंट को बांट दिया जाता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL