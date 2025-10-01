बॉलीवुड के पांच सबसे रईस सेलेब्स की नई लिस्ट सामने आ गई है. एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सबसे आगे निकल गए हैं. ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में वो सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं. उनके अलावा टॉप 5 अमीर भारतीय सेलेब्स की लिस्ट में एक एक्ट्रेस, दो स्टार्स और एक फिल्म मेकर का नाम शामिल हैं.

हुरुन इंडिय रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक शाहरुख खान का शुमार अब अबरपतियों में हो गया है. 12490 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. वहीं एक्ट्रेस जूही चावला भारत की दूसरी सबसे अमीर हस्ती है. उनकी नेटवर्थ अब 7790 करोड़ रुपए हो गई है.

जूही चावला कैसे बनीं दूसरी सबसे रईस हस्ती?

जूही चावला को आखिरी बार साल 2022 की फिल्म शर्मा जी नमकीन में देखा गया था.ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. इसके बाद से एक्ट्रेस बड़े पर्दे से गायब हैं. इसके बावजूद उनकी रईसी में कोई कमी नहीं आई है. बता दें कि जूही फिल्मों में भले एक्टिव ना हों, लेकिन वो बिजनेस से मोटी कमाई करती हैं. वो शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं.

इसके अलावा वो आईपीएल टीम केकेआर की को-ओनर भी हैं. इसके अलावा उनके पति जय मेहता के भी कई बिजनेस हैं जिनसे वो करोड़ों की कमाई करते हैं.

ये 3 सितारे भी 5 सबसे अमीर सेलेब्स की लिस्ट में शामिल

भारत के 5 सबसे अमीर सेलेब्स की लिस्ट में तीसरा नाम एक्टर ऋतिक रोशन का है. उनकी नेटवर्थ अब 2160 करोड़ रुपए हो गई है. चौथे नंबर पर फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी जगह बनाई है जो कि 1880 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए हैं. वहीं पांचवें नंबर पर बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन का नाम है. उनकी नेटवर्थ अब 1630 करोड़ रुपए हो गई है.