26 January Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला, 'बॉर्डर 2' ही नहीं, रिपब्लिक डे पर ये फिल्में भी होंगी रिलीज
26 January Box Office Clash: रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर कई मोस्ट अवेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं. 'बॉर्डर 2', 'द्रौपदी 2' से लेकर हॉलीवुड फिल्में भी थिएटर में आ रही हैं.
इस साल रिपब्लिक डे पर थिएटर्स फुल रहने वाले हैं. बॉलीवुड ही नहीं, साउथ से लेकर हॉलीवुड तक, कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा. सनी देओल की 'बॉर्डर 2', तमिल ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'द्रौपदी 2', स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' समेत कई शानदार फिल्में 22 और 23 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं.
बॉर्डर 2
- सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है.
- ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
- 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी लीड रोल में दिखाई देंगे.
चठा पाचा- द रिंग ऑफ राउडीज
- 'चठा पाचा- द रिंग ऑफ राउडीज' एक मलयालम एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसे अद्वैत नायर ने डायरेक्ट किया है.
- अर्जुन अशोकन और रोशन मैथ्यू स्टारर ये फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.
- इस फिल्म में विशक नायर, इशान शौकत और मामूटी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.
द्रौपदी 2
- मोहन जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द्रौपदी 2' एक तमिल ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा है.
- 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में रिचर्ड ऋषि और रक्षणा इंदुसन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
कल्ट
- कन्नड़ फिल्म 'कल्ट' भी रिपब्लिक डे के मौके पर थिएटर्स में आ रही है.
- 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को अनिल कुमार ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में जैद खान, रचित राम, मलाइका वासूपाल और रंगायना रघु अहम रोल में नजर आएंगे.
मर्सी
- 'मर्सी' अमेरिकी साइंस फिल्म है जिसे तिमुर बेकमंबेटोव ने डायरेक्ट किया है.
- मार्को वैन बेले की लिखी ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है.
- मर्सी में क्रिस प्रैट और रेबेका फर्ग्यूसन जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
मार्टी सुप्रीम
- अमेरिकी स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' भी 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- जोश सफ्डी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में चालमेट लीड रोल में नजर आएंगे.
- इसके अलावा ग्वेनेथ पाल्ट्रो, ओडेसा एजियन, केविन ओ'लेरी और टायलर ओकोन्मा भी फिल्म का हिस्सा होंगे.
