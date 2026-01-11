हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
26 January Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला, 'बॉर्डर 2' ही नहीं, रिपब्लिक डे पर ये फिल्में भी होंगी रिलीज

26 January Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला, 'बॉर्डर 2' ही नहीं, रिपब्लिक डे पर ये फिल्में भी होंगी रिलीज

26 January Box Office Clash: रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर कई मोस्ट अवेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं. 'बॉर्डर 2', 'द्रौपदी 2' से लेकर हॉलीवुड फिल्में भी थिएटर में आ रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Jan 2026 08:02 PM (IST)
इस साल रिपब्लिक डे पर थिएटर्स फुल रहने वाले हैं. बॉलीवुड ही नहीं, साउथ से लेकर हॉलीवुड तक, कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा. सनी देओल की 'बॉर्डर 2', तमिल ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'द्रौपदी 2', स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' समेत कई शानदार फिल्में 22 और 23 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं.

बॉर्डर 2

  • सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है.
  • ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 
  • 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी लीड रोल में दिखाई देंगे.

चठा पाचा- द रिंग ऑफ राउडीज

  • 'चठा पाचा- द रिंग ऑफ राउडीज' एक मलयालम एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसे अद्वैत नायर ने डायरेक्ट किया है.
  • अर्जुन अशोकन और रोशन मैथ्यू स्टारर ये फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.
  • इस फिल्म में विशक नायर, इशान शौकत और मामूटी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

द्रौपदी 2

  • मोहन जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द्रौपदी 2' एक तमिल ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा है.
  • 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में रिचर्ड ऋषि और रक्षणा इंदुसन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

कल्ट

  • कन्नड़ फिल्म 'कल्ट' भी रिपब्लिक डे के मौके पर थिएटर्स में आ रही है.
  • 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को अनिल कुमार ने डायरेक्ट किया है.
  • फिल्म में जैद खान, रचित राम, मलाइका वासूपाल और रंगायना रघु अहम रोल में नजर आएंगे.

मर्सी

  • 'मर्सी' अमेरिकी साइंस फिल्म है जिसे तिमुर बेकमंबेटोव ने डायरेक्ट किया है.
  • मार्को वैन बेले की लिखी ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है.
  • मर्सी में क्रिस प्रैट और रेबेका फर्ग्यूसन जैसे कलाकार दिखाई देंगे.

मार्टी सुप्रीम

  • अमेरिकी स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' भी 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • जोश सफ्डी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में चालमेट लीड रोल में नजर आएंगे.
  • इसके अलावा ग्वेनेथ पाल्ट्रो, ओडेसा एजियन, केविन ओ'लेरी और टायलर ओकोन्मा भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

 

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Jan 2026 07:56 PM (IST)
Border 2 Republic Day 2026 26 January Box Office Clash Cult
प्राइवेसी पॉलिसी

