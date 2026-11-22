तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. ये सूर्या की फिल्म 'सीन' के लिए बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकर बनी गई है. लेकिन इसके बावजूद भी इसने कमाल का प्रदर्शन किया और इसी के साथ ही 150 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार ली है.

'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है और तमिल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 'ओम चैप्टर 1' की रिलीज के बाद भी इसकी कमाई पर असर पड़ा है लेकिन फिर भी 'सीन' ने पावर दिखाई है. चलिए बताते हैं संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

'सीन' का डे-17 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 19.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

- इसके बाद फिल्म ने पहले हफ्ते में 111.70 करोड़ का बिजनेस किया.

- जबकि इस मूवी ने दूसरे हफ्ते में 35.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- मूवी ने 15वें दिन 77 लाख और 16वें दिन 1.35 करोड़ का कारोबार कर लिया है.

- इसके साथ ही फिल्म ने 17वें दिन शाम 6 बजे तक 1.02 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 150.09 करोड़ का हो चुका है.

सीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-17 1.02 करोड़ (शाम 6 बजे तक) 49.9% टोटल कलेक्शन 150.09 करोड़

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'ओम चैप्टर 1' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 18.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- जबकि फिल्म ने दूसरे दिन 10.2% की गिरावट आई और 16.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- वहीं, फिल्म ने तीसरे दिन शाम 6 बजे तक 10.01 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसके बाद इस तमिल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 44.36 करोड़ हो चुका है.

ओम चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-3 10.01 करोड़ (शाम 6 बजे तक) 40.5% टोटल कलेक्शन 44.36 करोड़

गौरतलब है कि 'ओम चैप्टर 1' की तबाही के बीच 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया है. सूर्या की फिल्म को 'ओम' कड़ी टक्कर दे रही है. बावजूद इसके फिल्म 'सीन' ने 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन संडे को कर लिया है.