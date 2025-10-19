अगले 3 महीनों में रिलीज होंगी ये 10 बड़ी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा कोहराम

इस साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्में अपने नाम का डंका बजाएंगी. इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों ने बेसब्री से किया है और अब जल्द ही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आने वाली हैं.

बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी ये फिल्में

1. दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन की इस फिल्म ने अपने फैंस को लंबा इंतजार करवाया है. इस फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन खुद से उम्र में छोटी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह संग इश्क फरमाते नजर आएंगे. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. सिनेमाघरों में ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी.



2. थामा

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है. ऑडियंस इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए बेताब हैं. फिल्म के रिलीज के पहले ही इसके गानों को बहुत पसंद किया जा रहा है. अब मेकर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैडॉक यूनिवर्स की सभी फिल्मों की तरह इसे भी दर्शकों का पूरा प्यार मिले. बता दें, ये हॉरर-कॉमेडी 21 अक्टूबर को रिलीज होगी.



3. तेरे इश्क में

इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म का नाम शुमार है. इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल है. टीजर रिलीज के बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं. 28 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी.



4. हक

अगली फिल्म की बात करें तो इसमें इमरान हाशमी और यामी गौतम एक साथ अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेरेंगे. दोनों ही कलाकारों की अपनी-अपनी फैन फॉलोविंग है जिससे इस फिल्म को पूरा फायदा हो सकता है. फिल्म की कहानी एक महिला और उसके हक के इर्द-गिर्द घूमती है. ये 7 नवंबर को रिलीज होगी.



5. एक दीवाने की दीवानीयत

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बहुत बेताब हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों की ये सिजलिंग केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है. इसका धांसू ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फैंस ने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया. बता दें, 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



6. रोई रोई बिनाले

लिस्ट के छठे नंबर पर जुबीन गर्ग के आखिरी प्रोजेक्ट का नाम भी शुमार है. बता दें, दिवगंत सिंगर जुबीन गर्ग ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी. इससे साफ है कि जुबीन गर्ग के फैंस के लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबीन ने इस फिल्म पर लगभग 3 साल तक काम किया है. दिवगंत सिंगर के इच्छानुसार ये फिल्म 31 अक्टूबर को ही रिलीज की जाएगी.



7. मस्ती 4

सातवें नंबर पर बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी मस्ती के सिक्वल का नाम शुमार है. इस फिल्म में एक बार फिर रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय का ट्रायो अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले हैं. 21 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी.



8. अखंडा 2

आठवें नंबर पर तमिल फैंटेसी ड्रामा फिल्म का नाम शुमार है. बोयापति श्रीनू द्वारा निर्देशित ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म के धांसू टीजर ने फैंस का एक्साइमेंट और भी बढ़ा दिया है. इसके टीजर में नंदमूरि बालकृष्ण को फुल एक्शन मोड में देखा जा सकता है. फिल्म के पहले पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी. अब ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी.



9. धुरंधर

रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर कई महीनों से चर्चा तेज है. इस फिल्म में अभिनेता को गैंगस्टर के किरदार में देखा जाएगा. सारा अर्जुन संग रणवीर सिंह इश्क फरमाते नजर आएंगे. इसके फर्स्ट लुक ने ही फैंस समेत सभी का एक्साइटमेंट दुगुना कर दिया है. 5 दिसंबर को थिएटर्स में आप ये फिल्म देख सकते हैं.



10. बाहुबली : द एपिक

इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर एस.एस राजमौली की मास्टरपीस का नाम शुमार है. 31 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी.