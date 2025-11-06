फरहान अख्तर की '120 बहादुर' का ट्रेलर देख इंप्रेस हुए सलमान खान, कहा- 'हर इंडियन के दिल में उतरेगी कहानी'
Salman Khan Supports 120 Bahadur: फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसकी कहानी ने हर किसी के दिल में देशभक्ति जगा दी है. अब सलमान खान भी फिल्म के सपोर्ट में दिखें.
बॉलीवुड हमेशा से देशभक्ति और वीरता की कहानियों से दर्शकों का दिल जीतता आया है. इस कड़ी में फरहान अख्तर अपनी बहुप्रतीक्षित वॉर फिल्म '120 बहादुर' लेकर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर देशभक्ति का माहौल छा गया है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी खुद को इस ट्रेलर की तारीफ करने से रोक नहीं पाए.
फरहान अख्तर का हौसला बढ़ाते दिखें भाईजान
सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर '120 बहादुर' का ट्रेलर साझा किया और लिखा, 'बहुत शानदार ट्रेलर है. फरहान अख्तर और '120 बहादुर' की पूरी टीम को बधाई. यह कहानी हर इंडियन के दिल में उतरेगी.' सलमान के इस पोस्ट ने न केवल फिल्म की टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि फैंस के बीच ट्रेलर के प्रति उत्साह को भी दोगुना कर दिया.
फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, वह युद्ध जिसने भारतीय सेना की बहादुरी को दुनिया के सामने साबित किया था. '120 बहादुर' की कहानी रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर केंद्रित है, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 वीर सैनिकों ने 3,000 से अधिक चीनी सैनिकों से मुकाबला किया था. यह लड़ाई वीरता, बलिदान और देशभक्ति की ऐसी मिसाल थी, जिसने भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपनी जगह बनाई.
रोंगटे खड़े कर देगी फिल्म का ट्रेलर
फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देती है. अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में सुनाई देता वॉयसओवर दर्शकों को सीधे 1962 के उस दौर में ले जाता है. बिग बी कहते हैं, 'कभी वो दिन थे जब भारत ने चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं, बल्कि बड़ा भाई माना था. लेकिन 1962 में पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ से नहीं थी. ये हमला एक विश्वासघात था.' इसके बाद मेजर शैतान सिंह भाटी के रूप में फरहान अख्तर की एंट्री होती है.
फरहान के चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में देश के प्रति समर्पण की झलक साफ दिखाई देती है. फिल्म में राशी खन्ना फरहान अख्तर की पत्नी की भूमिका में नजर आ रही हैं. ट्रेलर में उनकी झलक इस बात की पुष्टि करती है कि कहानी सिर्फ मोर्चे पर लड़ी गई जंग की नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी है जो अपने प्रियजनों को देश की रक्षा के लिए भेजते हैं. फिल्म में सैनिकों के त्याग और परिवारों के दर्द को बड़े संवेदनशील तरीके से जोड़ा गया है.
इस दिन थिएटर्स में रिलीज होगी 120 बहादुर
लद्दाख, राजस्थान और मुंबई जैसे वास्तविक लोकेशनों पर शूट की गई यह फिल्म सिनेमाई स्तर पर बेहद प्रभावशाली दिखाई देगी.फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर तले हुआ है, जबकि इसे अमित चंद्रा की ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने सह-निर्मित किया है. इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं.फिल्म '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज होगी.
