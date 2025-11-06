बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का 'हक' छीन सकती हैं ये 3 हॉलीवुड फिल्में

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' कल यानी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर काफी बज बनता नजर आ रहा है. इसकी कहानी शाह बानो के जीवन और उनकी हक की लड़ाई पर आधारित है.

'हक' के धांसू टीजर और ट्रेलर ने ही फैंस को इतना इंप्रेस कर दिया है कि अब उनका एक्साइमेंट लेवल चरम पर पहुंच चुका है. लेकिन कल इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म को हॉलीवुड से भी खतरा है. बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की इस फिल्म को हॉलीवुड की मूवीज का भी मुकाबला करना पड़ेगा.

इन हॉलीवुड फिल्मों से टकराएगी 'हक'

1. प्रीडेटर: बैडलैंड्स

डैन ट्रेचेनबर्ग के द्वारा निर्देशित फिल्म 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. ये मूवी इंग्लिश,हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की जाएगी. बाकी की फिल्मों की तरह ही इस साई-फाई फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. इस हॉलीवुड फिल्म में एले फैनिंग लीड रोल प्ले करने वाले हैं.

2. न्यूरेमबर्ग

इस फिल्म की कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी पॉलिटिशियंस पर हुए मुकदमों की कहानी है. फिल्म जैक एल-हाई की बुक 'द नाजी एंड द साइकियाट्रिस्ट' पर आधारित है. इस मूवी में रसेल क्रो, रामी मालेक, और माइकल शैनन कलाकारों ने मुख्य निभाई है. बता दें, ये फिल्म 7 नवंबर को सर्द अंग्रेजी भाषा में ही रिलीज होने वाली है.

3. बुगोनिया

इस फिल्म को योर्गोस लैंथिमोस ने बनाया है. फिल्म की पूरी कहानी में आपको ब्लैक कॉमेडी के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये काफी एंटरटेनिंग होने वाली है. 7 नवंबर को इमरान हाशमी के लिए ये हॉलीवुड भी रास्ते का पत्थर साबित हो सकती है.

बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए इमरान हाशमी और यामी गौतम को इन सभी हॉलीवुड मूवीज के साथ तगड़ा मुकाबला करना होगा. अब थिएटर्स में किसका डंका बजने वाला है ये तो इन फिल्मों को रिलीज के बाद ही पता लगेगा.