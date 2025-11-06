हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का 'हक' छीन सकती हैं ये 3 हॉलीवुड फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का 'हक' छीन सकती हैं ये 3 हॉलीवुड फिल्में

Haq Box Office Clash: इमरान हाश्मी के फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि कल 'हक' थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. लेकिन इमरान हाश्मी की मूवी को हॉलीवुड की इन 3 फिल्मों का भी सामना करना पड़ेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' कल यानी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर काफी बज बनता नजर आ रहा है. इसकी कहानी शाह बानो के जीवन और उनकी हक की लड़ाई पर आधारित है.

'हक' के धांसू टीजर और ट्रेलर ने ही फैंस को इतना इंप्रेस कर दिया है कि अब उनका एक्साइमेंट लेवल चरम पर पहुंच चुका है. लेकिन कल इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म को हॉलीवुड से भी खतरा है. बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की इस फिल्म को हॉलीवुड की मूवीज का भी मुकाबला करना पड़ेगा. 

इन हॉलीवुड फिल्मों से टकराएगी 'हक'

1. प्रीडेटर: बैडलैंड्स 
डैन ट्रेचेनबर्ग के द्वारा निर्देशित फिल्म 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. ये मूवी इंग्लिश,हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की जाएगी. बाकी की फिल्मों की तरह ही इस साई-फाई फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. इस हॉलीवुड फिल्म में एले फैनिंग लीड रोल प्ले करने वाले हैं.

2. न्यूरेमबर्ग
इस फिल्म की कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी पॉलिटिशियंस पर हुए मुकदमों की कहानी है. फिल्म जैक एल-हाई की बुक 'द नाजी एंड द साइकियाट्रिस्ट' पर आधारित है.  इस मूवी में रसेल क्रो, रामी मालेक, और माइकल शैनन कलाकारों ने मुख्य निभाई है. बता दें, ये फिल्म 7 नवंबर को सर्द अंग्रेजी भाषा में ही रिलीज होने वाली है. 

3. बुगोनिया
इस फिल्म को योर्गोस लैंथिमोस ने बनाया है. फिल्म की पूरी कहानी में आपको ब्लैक कॉमेडी के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये काफी एंटरटेनिंग होने वाली है. 7 नवंबर को इमरान हाशमी के लिए ये हॉलीवुड भी रास्ते का पत्थर साबित हो सकती है.

बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए इमरान हाशमी और यामी गौतम को इन सभी हॉलीवुड मूवीज के साथ तगड़ा मुकाबला करना होगा. अब थिएटर्स में किसका डंका बजने वाला है ये तो इन फिल्मों को रिलीज के बाद ही पता लगेगा.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
Box Office HollyWood Haq Predator: Badlands Nuremberg Bugonia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
विश्व
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
ट्रेंडिंग
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
नौकरी
Banks Job: बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्राइटेरिया
बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्या है पूरा क्राइटेरिया
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Embed widget