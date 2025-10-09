भोजुपरी सिंगर रितेश पांडे आज बिहार चुनाव को लेकर चर्चा में हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने रितेश पांडे को बिहार के करगहर सीट से टिकट दिया है. आपको बताते हैं कि रितेश पांडे पर चुनावी दांव पार्टी क्यों लगा रही है. भोजपुरी में इस सिंगर की फैन फॉलोइंग कितनी है. उनके हिट गाने कौन कौन से हैं. रितेश पांडे की बायोग्राफी ले लेकर फीस, नेटवर्थ तक सब जानिए यहां..

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर रितेश पांडे ने हमेशा से ही बड़ा सपना देखा था. बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था कि वो एक्टिंग और सिंगिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाएंगे. हालांकि, उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. एक दौर में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा.

इन दो सॉन्ग ने तोड़े रिकॉर्ड

उन्हें गानों की सीडी और कैसेट बेचनी पड़ी.भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश को 'बलमा बिरावाला' फिल्म से पॉपुलैरिटी मिली. एक्टिंग से ज्यादा रितेश अपने गानों के लिए जाने जाते हैं. उनके पॉपुलर गानों में 'हैलो कौन' और 'पियवा से पहिले हमार रहलू' शामिल है, जो 900 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और भोजपुरी का सबसे अधिक देखा जाने वाला गाना बन चुका है.





करोड़ों में है नेटवर्थ

रितेश बहुत कम वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री के हाई-डिमांड एक्टर और सिंगर बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार रितेश की नेटवर्थ 12 से 15 करोड़ रुपए के बीच है. रितेश एक फिल्म के लिए 20 लाख रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो गानों, स्टेज शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करते हैं.

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी रितेश के लाखों फॉलोवर्स हैं. यूट्यूब पर तो रितेश के सॉन्ग अक्सर ट्रेंडिंग लिस्ट में रहते हैं. बता दें 2021 में 14 मई को रितेश पांडे ने डॉक्टर वैशाली के संग शादी की थी. इस कपल को एक बेटा है. अब ये देखना मजेदार होगा कि रितेश नेता के तौर पर लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाते हैं.

