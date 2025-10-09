क्रिकेटर दीपक चहर की बहन मालती चहर ने हाल ही में 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है.'बिग बॉस' के घर में एंट्री करते ही उन्होंने कंटेस्टेंट्स के डायनेमिक्स बदल कर रख दिए हैं. अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार पैदा कर दी है.

अमाल और जिशान से कभी बात ना करने की तान्या ने कसम खा ली है. वहीं, अब अमाल, शहबाज और जिशान के संग मालती बॉन्ड बनाती दिख रही है. मालती ने जैसे ही घर में एंट्री मारी, उन्हें बिग बॉस ने एक बड़ी पावर दी, नॉमिनेशन टास्क पर जिसका असर देखने को मिला.

पापा चाहते थे आईपीएस बनूं

इन सबके अलावा मालती अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. मालती ने खुलासा किया कि उनके पिता उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे. उन्होंने ये सपना तभी देख लिया था जब मालती ने जन्म लिया था. बचपन के स्ट्गल के बारे में बात करते हुए मालती ने कहा कि मेरे पिता ने बहुत कोशिश की कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं.

मालती ने बताया कि उन्हें घर से बाहर जाना मना था. 12वीं क्लास तक उनके बाल लड़कों जैसे कटे हुए थे. लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी. अगर मेहंदी लगातीं तो डायरेक्ट थप्पड़ पड़ता था. लड़कियों जैसी हरकतें मना थीं.मालती ने आगे कहा कि लड़कों के संग मुझे बहुत सहज और कंफर्टेबल महसूस होता है.

View this post on Instagram A post shared by Malti Chahar (@maltichahar)

मेल एनर्जी के साथ हूं सहज

क्योंकि बचपन से ही मैं लड़कों के साथ रही हूं. मालती ने बताया कि वो ज्यादातर अपने पापा के साथ रहती थीं और पापा के दोस्तों के साथ.इस वजह से वो मेल एनर्जी के साथ बहुत सहज महसूस करती हैं. मालती की बातों को सुन शहबाज और अमाल हैरान रह गए.

आपको बता दें कि मालती चहर एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो दीपक चहर की बड़ी बहन हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म मैनिक्योर से की थी. एक्टिंग करने के अलावा मालती ने शॉर्ट फिल्मों को डायरेक्टर और प्रोड्यूस भी किया है.

