भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उनके जन्मदिन का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस और यूजर्स ने उनकी हालत पर सवाल उठाए. वीडियो में पवन सिंह के नशे में होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे. और कई यूजर्स ने लिखा कि वो इतनी पी रहे थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे.

जन्मदिन के मौके पर पवन सिंह की बीवी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी. ज्योति का ये पोस्ट देख यूजर्स हैरानी जता रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. वीडियो में पवन सिंह नशे में झूम रहे हैं वो न बोल पा रहे हैं और न ही खड़े हो पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ज्योति ने ये वीडियो जानबूझकर डाला है.

सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे लोग

पवन सिंह का ये वीडियो देख कुछ फैंस ने चिंता जताई और लिखा कि इस वीडियो को देखकर दुख हुआ और ये उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि इतनी पी है कि बोल भी नहीं पा रहे. कुछ का कहना है कि पब्लिक फिगर होने के कारण उनके निजी जीवन की हर घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है और इसलिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.

दूसरी शादी और सार्वजनिक झगड़े

ज्योति संग पवन की ये दूसरी शादी है. उनकी शादी 2018 में हुई थी लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला. उनका झगड़ा पब्लिक है और दोनों के बीच विवाद और कानूनी केस समय-समय पर मीडिया में चर्चा में रहते हैं.

करियर और पब्लिक लाइफ

पवन सिंह का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में 'पावर स्टार' के रूप में जाना जाता है. उन्होंने गायक और एक्टर दोनों रूप में अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी फिल्मों और गानों ने उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रियता दिलाई है लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा है.