हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाबर्थडे पर नशे में धुत दिखें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, केक काटते हुए वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- इतनी पी ली है

बर्थडे पर नशे में धुत दिखें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, केक काटते हुए वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- इतनी पी ली है

Pawan Singh Birthday Special: पवन सिंह के 40वां बर्थडे पर उनकी पत्नी ने वीडियो शेयर कर किया बर्थडे विश. वीडियो में पवन सिंह नशे में झूमते दिखे. उनकी बीवी ज्योति के इस पोस्ट से फैंस हैरान है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उनके जन्मदिन का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस और यूजर्स ने उनकी हालत पर सवाल उठाए. वीडियो में पवन सिंह के नशे में होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे. और कई यूजर्स ने लिखा कि वो इतनी पी रहे थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे.

जन्मदिन के मौके पर पवन सिंह की बीवी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी. ज्योति का ये पोस्ट देख यूजर्स हैरानी जता रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. वीडियो में पवन सिंह नशे में झूम रहे हैं वो न बोल पा रहे हैं और न ही खड़े हो पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ज्योति ने ये वीडियो जानबूझकर डाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)


सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे लोग
पवन सिंह का ये वीडियो देख कुछ फैंस ने चिंता जताई और लिखा कि इस वीडियो को देखकर दुख हुआ और ये उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि इतनी पी है कि बोल भी नहीं पा रहे. कुछ का कहना है कि पब्लिक फिगर होने के कारण उनके निजी जीवन की हर घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है और इसलिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.

दूसरी शादी और सार्वजनिक झगड़े
ज्योति संग पवन की ये दूसरी शादी है. उनकी शादी 2018 में हुई थी लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला. उनका झगड़ा पब्लिक है और दोनों के बीच विवाद और कानूनी केस समय-समय पर मीडिया में चर्चा में रहते हैं.

करियर और पब्लिक लाइफ
पवन सिंह का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में 'पावर स्टार' के रूप में जाना जाता है. उन्होंने गायक और एक्टर दोनों रूप में अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी फिल्मों और गानों ने उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रियता दिलाई है लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा है.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bhojpuri Star Jyoti Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार | BJP | PM Modi
MP News: अधिकारियों के लिए RO, जनता के लिए गंदा पानी! 16 मौतों के बाद खुली पोल |ABPLIVE
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम: बुर्का या घूंघट पर गहने नहीं बेचेंगे | ABP News
Sambhal में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन: रातभर चला अभियान, DM-SP खुद मैदान में | ABP Report
Maharashtra: Asaduddin Owaisi की रैली में भारी बवाल..बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
जनरल नॉलेज
Litton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget